Braziliyada tibbi personalı meydançaya gətirən elektromobil zədəli futbolçunun ayağının üstündən keçib

Bakı. 10 yanvar. REPORT.AZ/ Braziliyada gənclər arasında keçirilən futbol matçında kuryoz hadisə baş verib.

“Report”un məlumatına görə, “Flamenqo” ilə matçda “Trinidad” komandasının futbolçularından biri zədələnib. Gəl ki, referinin işarəsindən sonra zərərçəkmişə kömək etmək üçün tibbi personalı meydançaya gətirən elektromobil oyunçunun ayağının üstündən keçib.

Sürücünün məsafəni düzgün hesablamaması üzündən baş verən olaya rəğmən, futbolçunu meydançadan çıxarmaq mümkün olub və görüş “Trinidad”ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qual foi o pior carrinho da Copinha ontem: o do Gabriel, do Juventus, na bandeirinha ou o carrinho da maca passando no pé do Bernardo, do Trindade? Por quê? As respostas mais bem-humoradas podem aparecer no telão do Globo Esporte! #GE pic.twitter.com/MzXOSCLzt3