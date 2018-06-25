 Yuxarı
    Bağlamaq

    DÇ-2018: Uruqvay və Rusiya yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

    Bakı. 25 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında A qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Uruqvay və Rusiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Uruqvay: 1. Fernando Muslera, 3. Dieqo Qodin, 6. Rodriqo Bentankur, 8.Naitan Nande, 9. Luis Suares, 14. Lukas Torreyra, 15. Matias Vesino, 17. Dieqo Laksalt, 19. Sebastyan Koates, 21. Edinson Kavani, 22. Martin Kasares

    Rusiya: 1. İqor Akinfeyev, 3. İlya Kutepov, 4. Sergey İqnaşeviç, 6. Denis Çerışev, 8. Yuri Qazinski, 11. Roman Zobnin, 13. Fyodor Kudryaşov, 15. Anton Mirançuk, 19. Aleksandr Səmədov, 22. Artyom Dzyuba, 23. İqor Smolnikov

     "Samara Arena" keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi