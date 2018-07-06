DÇ-2018: Uruqvay və Fransa yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/4 final matçında üz-üzə gələcək Uruqvay və Fransa yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Uruqvay: 1. Fernando Muslera, 2. Xose Ximenes, 3. Dieqo Qodin, 6. Rodriqo Bentankur, 8. Nahitan Nandes, 9. Luis Suares, 11. Kristian Stuani, 14. Lukas Torreyra, 15. Matias Vesino, 17. Dieqo Laksalt, 22. Martin Kaseres
Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samuel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 12. Korentin Tolisso, 13. N Qolo Kante, 21. Lukas Ernandes
“Nijni Novqorod” stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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