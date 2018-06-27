DÇ-2018: Meksika və İsveç yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyadakı futbol üzrə dünya çempionatında F qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Meksika və İsveç yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Meksika: 13. Gilyerme Oçoa, 3. Karlos Salsedo, 7. Migel Layun , 11. Karlos Vela, 14. Xavyer Ernandes, 15. Ektor Moreno 16. Ektor Errera, 18. Andres Quardado, 21. Edson Alvares, 22. İrvinq Losano, 23. Xesus Qalyardo
İsveç: 1. Robin Olsen, 2. Mikael Lustiq, 3. Viktor Lindelef, 4. Andreas Qrankvist, 6. Lüdvid Auqustinsson, 7. Sebastyan Larsson, 8. Albin Ekdal, 9. Markus Berq , 10. Emil Forsberq, 17. Viktor Klasson, 20. Ola Toyvonen
"Yekaterinburq Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi