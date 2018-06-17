DÇ-2018: Kosta-Rika və Serbiya yığmalarının start heyəti açıqlanıb

Bakı. 17 iyun. REPORT.AZ/ Dünya çempionatında E qrupunun ilk turu çərçivəsində üz-üzə gələcək Kosta-Rika və Serbiya yığmalarının start heyəti açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Kosta-Rika: 1. Keylor Navas, 2. Conni Akosta, 3. Cankarlo Qonsales, 5. Çelso Borges, 6. Oskar Duarte, 10. Brayan Ruis, 11. Yohan Veneqas, 15. Fransisko Kalvo, 16. Kristian Qamboa, 20. David Quzman, 21. Markos Urenya
Serbiya: 1. Vladimir Stoykoviç, 3. Duşko Toşiç, 4. Luka Milivoyeviç, 6. Branislav İvanoviç, 9. Aleksandar Mitroviç, 10. Duşan Tadiç, 11. Aleksandar Kolarov, 15. Nikola Milenkoviç, 20. Sergey Milinkoviç-Saviç, 21. Nemanya Matiç, 22. Adem Lyayiç
"Samara Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlanacaq.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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