DÇ-2018-in seçmə mərhələsi: Braziliya Argentinanı darmadağın edib və digər nəticələr - VİDEO

Bakı. 11 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Braziliya yığması Dünya çempionatı -2018-in Cənubi Amerika üzrə seçmə qrup mərhələsinin ev oyununda Argentinanı darmadağın edib.
"Report" xəbər verir ki, Belu-Orizonte şəhərində keçən görüş 3:0 hesabı ilə başa çatıb.
Oyunda qolları Koutinyo (24-cü dəqiqə), Neymar (45) və Paulinyo (59) vurub. Komandaların İspaniyanın "Barselona" klubunda çıxış edən kapitanları Neymar və Lionel Messi ilk dəfə olaraq rəsmi matçda üz-üzə gəliblər.
DÇ-2018, Cənubi Amerika, 11-ci tur
Kolumbiya – Çili 0:0
Uruqvay – Ekvador 2:1
Qollar: 1:0 – 12 Koates, 1:1 – 45 Kaysedo, 2:1 – 45 Rolan.
Venesuela – Boliviya 5:0
Qollar: 1:0 – 3 Kouffati, 2:0 – 10 Martines, 3:0 – 67 Martines, 4:0 – 70 Martines, 5:0 – 74 Otero.
Paraqvay – Peru 1:4
Qollar: 1:0 – 10 Riveros, 1:1 – 49 Ramos, 1:2 – 71 Flores, 1:3 – 79 Kueva, 1:4 – 84, avtoqol Benites.
Braziliya – Argentina 3:0 (2:0, 1:0)
Qollar: 1:0 – 25 Koutinyo, 2:0 – 45 Neymar, 3:0 – 58 Paulinyo.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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