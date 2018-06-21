DÇ-2018: Fransa və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Dünya çempionatında C qrupunun oyununda üz-üzə gələcək Fransa və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:
Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samuel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7.Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 13. N Qolo Kante, 14. Blez Matüidi 21. Lukas Ernandes
Peru: 1. Pedro Qalyese, 2. Alberto Rodriges, 6. Migel Trauko, 8. Kristian Kueva, 9. Paolo Gerrero 15. Kristian Ramos. 17. Luis Advinkula, 18. Andre Karrilyo, 19. Yosimar Yotun, 20. Edison Flores, 23. Pedro Akino
Yekaterinburq şəhərindəki eyniadlı arenada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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