DÇ-2018: Danimarka və Fransa yığmalarının start heyətləri müəyyənləşib

Bakı. 26 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Danimarka və Fransa yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Danimarka: 1. Kasper Şmeyxel, 4. Simon Kyer, 6. Andreas Kristensen, 8. Tomas Dileyni, 10. Kristian Eriksen, 11. Martin Breytueyt, 13. Matias Yorqensen, 14. Henrik Dalsqor , 17. Yens Larsen, 21. Andreas Kornelius, 23. Pione Sisto
Fransa: 16. Stiv Mandanda, 3. Presnel Kimpembe, 4. Rafael Varan, 7. Antuan Qrizmann, 8. Toma Lemar, 9. Olivye Jiru, 11. Usman Dembele, 13. N Qolo Kante, 15. Stiven N Zonzi, 19. Cibril Sidibe, 21. Lukas Ernandes
Moskvadakı "Lujniki" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00 da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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