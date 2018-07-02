DÇ-2018: Braziliya və Meksika yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək Braziliya və Meksika yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Braziliya: 1. Alisson Bekker, 2. Tiaqo Silva, 3. Miranda, 5 Kazemiro, 6. Felipe Luis. 9. Qabriel Jezus, 10. Neymar, 11. Filippe Koutinyo, 15. Paulinyo, 19. Villian, 22 Faqner
Meksika: 13. Gilyerme Oçoa, 2. Uqo Ayala 3. Karlos Salsedo, 4. Rafayel Markez , 11. Karlos Vela, 14. Xavyer Ernandes, 16. Ektor Errera, 18. Andres Quardado, 21. Edson Alvares, 22. İrvinq Losano, 23. Xesus Qalyardo
Bu gün "Samara Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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