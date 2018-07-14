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    DÇ-2018: Belçika və İngiltərə yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 14 iyul. REPORT.AZ/ Rusiyadakı dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcək Belçika və İngiltərə yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Belçika: 1. Tibo Kurtua, 2. Tobi Alderveyreld, 4. Vensan Kompani, 5. Yan Vertongen, 6. Aksel Vitsel, 7. Kevin De Bruyne, 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Azar, 15. Tomas Mönyö, 17. Yuri Tilmans, 22. Naser Şadli

    İngiltərə: 1. Cordan Pikford, 3. Denni Rouz, 4. Erik Dayer, 5. Con Stounz, 6. Harri Magirre, 9. Harri Keyn, 10. Rahim Sterlinq, 12. Kiran Trippye, 16. Pil Cons, 17. Fabian Delf, 21. Ruben Loftus-Çik

    Qeyd edək ki, "Sankt-Peterburq" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.

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