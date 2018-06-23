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    DÇ-2018: Almaniya və İsveç yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının F qrupunun II tur matçında üz-üzə gələcək Almaniya və İsveç yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Almaniya: 1. Manuel Nöyer, 3. Yonas Hektor, 7. Yulian Draksler, 8. Toni Kroos, 9. Timo Verner, 11. Marko Röys, 13. Tomas Müller, 16. Antonio Rüdiger, 17. Jerom Boatenq, 18. Coşua Kimmix, 19. Sebastian Rudi

    İsveç: 1. Robin Olsen, 2. Mikael Lustiq, 3. Viktor Lindelof, 4. Andreas Qrankvist, 6. Ludviq Auqustinsson, 7. Sebastian Larsson, 8. Albin Ekdal, 9. Markus Berq, 10. Emil Forsberq, 17. Viktor Klaesson, 20. Ola Toyvonen

    Soçidəki "Fişt" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq.

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