Bakı. 31 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, 2018-2019 mövsümündən etibarən oyunlar fərqli saatlarda başlanacaq. Avropada qış vaxtına keçənədək matçların bir hissəsi Bakı vaxtı ilə saat 20:55-də, əksəriyyəti 23:00-da start götürəcək.
IV turdan etibarən isə başlama saatları 21:55 və 24:00-a təsadüf edəcək.
Qrup mərhələsinin təqvimi:
I tur
18 sentyabr
A qrupu
23:00. "Monako" (Fransa) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)
23:00. "Brügge" (Belçika) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
B qrupu
20:55. "İnter" (İtaliya) - "Tottenhem" (İngiltərə)
20:55. "Barselona" (İspaniya) - PSV (Eyndhoven, Hollandiya)
C qrupu
23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Napoli" (İtaliya)
23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSJ (Fransa)
D qrupu
23:00. "Şalke" (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya)
23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
19 sentyabr
E qrupu
20:55. "Ayaks" (Hollandiya) - AEK (Afina, Yunanıstan)
23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Bavariya" (Münhen, Almaniya)
F qrupu
20:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Hoffenhaym" (Almaniya)
23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa)
G qrupu
23:00. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - MOİK (Moskva, Rusiya)
23:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya)
H qrupu
23:00. "Valensiya" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya)
23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)
II tur
2 oktyabr
E qrupu
23:00. AEK - "Benfika"
23:00. "Bavariya" - "Ayaks"
F qrupu
20:55. "Hoffenhaym" - "Mançester Siti"
23:00. "Lion" - "Şaxtyor"
G qrupu
23:00. "Roma" - "Viktoriya"
23:00. MOİK - "Real Madrid"
H qrupu
20:55. "Yuventus" - "Yanq Boyz"
23:00. "Mançester Yunayted" - "Valensiya"
3 oktyabr
A qrupu
23:00. "Borussiya" - "Monako"
23:00. "Atletiko" - "Brügge"
B qrupu
23:00. PSV - "İnter"
23:00. "Tottenhem" - "Barselona"
C qrupu
20:55. PSJ - "Srvena Zvezda"
23:00. "Napoli" - "Liverpul"
D qrupu
20:55. "Lokomotiv" - "Şalke"
23:00. "Portu" - "Qalatasaray"
III tur
23 oktyabr
E qrupu
20:55. AEK - "Bavariya"
23:00. "Ayaks" - "Benfika"
F qrupu
23:00. "Şaxtyor" - "Mançester Siti"
23:00. "Hoffenhaym" - "Lion"
G qrupu
23:00. "Real Madrid" - "Viktoriya"
23:00. "Roma" - "MOİK
H qrupu
20:55. "Yanq Boyz" - "Valensiya"
23:00. "Mançester Yunayted" - "Yuventus"
24 oktyabr
A qrupu
20:55. "Brügge" - "Monako"
23:00. "Borussiya" - "Atletiko"
B qrupu
20:55. PSV - "Tottenhem"
23:00. "Barselona" - "İnter"
C qrupu
23:00. "Liverpul" - "Srvena Zvezda"
23:00. PSJ - "Napoli"
D qrupu
23:00. "Qalatasaray" - "Şalke"
23:00. "Lokomotiv" - "Porto"
IV tur
6 noyabr
A qrupu
21:55. "Monako" - "Brügge"
24:00. "Atletiko" - "Borussiya"
B qrupu
24:00. "İnter" - "Barselona"
24:00. "Tottenhem" - PSV
C qrupu
21:55. "Srvena Zvezda" - "Liverpul"
24:00. "Napoli" - PSJ
D qrupu
24:00. "Şalke" - "Qalatasaray"
24:00. "Portu" - "Lokomotiv"
7 noyabr
E qrupu
24:00. "Benfika" - "Ayaks"
24:00. "Bavariya" - AEK
F qrupu
24:00. "Mançester Siti" - "Şaxtyor"
24:00. "Lion" - "Hoffenhaym"
G qrupu
21:55. MOİK - "Roma"
24:00. "Viktoriya" - "Real Madrid"
H qrupu
21:55. "Valensiya" - "Yanq Boyz"
24:00. "Yuventus" - "Mançester Yunayted"
V tur
27 noyabr
E qrupu
21:55. AEK - "Ayaks"
24:00. "Bavariya" - "Benfika"
F qrupu
24:00. "Lion" - "Mançester Siti"
24:00. "Hoffenhaym" - "Şaxtyor"
G qrupu
21:55. MOİK - "Viktoriya"
24:00. "Roma" - "Real Madrid"
H qrupu
24:00. "Yuventus" - "Valensiya"
24:00. "Mançester Yunayted" - "Yanq Boyz"
28 noyabr
A qrupu
21:55. "Atletiko" - "Monako"
24:00. "Borussiya" - "Brügge"
B qrupu
24:00. "Tottenhem" - "İnter"
24:00. PSV - "Barselona"
C qrupu
24:00. "Napoli" - "Srvena Zvezda"
24:00. PSJ - "Liverpul"
D qrupu
21:55. "Lokomotiv" - "Qalatasaray"
24:00. "Portu" - "Şalke"
VI tur
11 dekabr
A qrupu
24:00. "Monako" - "Borussiya"
24:00. "Brügge" - "Atletiko"
B qrupu
24:00. "İnter" - PSV
24:00. "Barselona" - "Tottenhem"
C qrupu
24:00. "Srvena Zvezda" - PSJ
24:00. "Liverpul" - "Napoli"
D qrupu
21:55. "Şalke" - "Lokomotiv"
21:55. "Qalatasaray" - "Portu"
12 dekabr
E qrupu
24:00. "Benfika" - AEK
24:00. "Ayaks" - "Bavariya"
F qrupu
24:00. "Mançester Siti" - "Hoffenhaym"
24:00. "Şaxtyor" - "Lion"
G qrupu
21:55. "Viktoriya" - "Roma"
21:55. "Real Madrid" - MOİK
H qrupu
24:00. "Valensiya" - "Mançester Yunayted"
24:00. "Yanq Boyz" - "Yuventus".
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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