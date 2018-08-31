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    Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb

    Oyunların başlama saatları dəyişdirilib

    Bakı. 31 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 2018-2019 mövsümündən etibarən oyunlar fərqli saatlarda başlanacaq. Avropada qış vaxtına keçənədək matçların bir hissəsi Bakı vaxtı ilə saat 20:55-də, əksəriyyəti 23:00-da start götürəcək.

    IV turdan etibarən isə başlama saatları 21:55 və 24:00-a təsadüf edəcək.

    Qrup mərhələsinin təqvimi:

    I tur

    18 sentyabr

    A qrupu

    23:00. "Monako" (Fransa) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

    23:00. "Brügge" (Belçika) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    B qrupu

    20:55. "İnter" (İtaliya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

    20:55. "Barselona" (İspaniya) - PSV (Eyndhoven, Hollandiya)

    C qrupu

    23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Napoli" (İtaliya)

    23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - PSJ (Fransa)

    D qrupu

    23:00. "Şalke" (Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya)

    23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

    19 sentyabr

    E qrupu

    20:55. "Ayaks" (Hollandiya) - AEK (Afina, Yunanıstan)

    23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Bavariya" (Münhen, Almaniya)

    F qrupu

    20:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Hoffenhaym" (Almaniya)

    23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Lion" (Fransa)

    G qrupu

    23:00. "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - MOİK (Moskva, Rusiya)

    23:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya)

    H qrupu

    23:00. "Valensiya" (İspaniya) - "Yuventus" (İtaliya)

    23:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə)

    II tur

    2 oktyabr

    E qrupu

    23:00. AEK - "Benfika"

    23:00. "Bavariya" - "Ayaks"

    F qrupu

    20:55. "Hoffenhaym" - "Mançester Siti"

    23:00. "Lion" - "Şaxtyor"

    G qrupu

    23:00. "Roma" - "Viktoriya"

    23:00. MOİK - "Real Madrid"

    H qrupu

    20:55. "Yuventus" - "Yanq Boyz"

    23:00. "Mançester Yunayted" - "Valensiya"

    3 oktyabr

    A qrupu

    23:00. "Borussiya" - "Monako"

    23:00. "Atletiko" - "Brügge"

    B qrupu

    23:00. PSV - "İnter"

    23:00. "Tottenhem" - "Barselona"

    C qrupu

    20:55. PSJ - "Srvena Zvezda"

    23:00. "Napoli" - "Liverpul"

    D qrupu

    20:55. "Lokomotiv" - "Şalke"

    23:00. "Portu" - "Qalatasaray"

    III tur

    23 oktyabr

    E qrupu

    20:55. AEK - "Bavariya"

    23:00. "Ayaks" - "Benfika"

    F qrupu

    23:00. "Şaxtyor" - "Mançester Siti"

    23:00. "Hoffenhaym" - "Lion"

    G qrupu

    23:00. "Real Madrid" - "Viktoriya"

    23:00. "Roma" - "MOİK

    H qrupu

    20:55. "Yanq Boyz" - "Valensiya"

    23:00. "Mançester Yunayted" - "Yuventus"

    24 oktyabr

    A qrupu

    20:55. "Brügge" - "Monako"

    23:00. "Borussiya" - "Atletiko"

    B qrupu

    20:55. PSV - "Tottenhem"

    23:00. "Barselona" - "İnter"

    C qrupu

    23:00. "Liverpul" - "Srvena Zvezda"

    23:00. PSJ - "Napoli"

    D qrupu

    23:00. "Qalatasaray" - "Şalke"

    23:00. "Lokomotiv" - "Porto"

    IV tur

    6 noyabr

    A qrupu

    21:55. "Monako" - "Brügge"

    24:00. "Atletiko" - "Borussiya"

    B qrupu

    24:00. "İnter" - "Barselona"

    24:00. "Tottenhem" - PSV

    C qrupu

    21:55. "Srvena Zvezda" - "Liverpul"

    24:00. "Napoli" - PSJ

    D qrupu

    24:00. "Şalke" - "Qalatasaray"

    24:00. "Portu" - "Lokomotiv"

    7 noyabr

    E qrupu

    24:00. "Benfika" - "Ayaks"

    24:00. "Bavariya" - AEK

    F qrupu

    24:00. "Mançester Siti" - "Şaxtyor"

    24:00. "Lion" - "Hoffenhaym"

    G qrupu

    21:55. MOİK - "Roma"

    24:00. "Viktoriya" - "Real Madrid"

    H qrupu

    21:55. "Valensiya" - "Yanq Boyz"

    24:00. "Yuventus" - "Mançester Yunayted"

    V tur

    27 noyabr

    E qrupu

    21:55. AEK - "Ayaks"

    24:00. "Bavariya" - "Benfika"

    F qrupu

    24:00. "Lion" - "Mançester Siti"

    24:00. "Hoffenhaym" - "Şaxtyor"

    G qrupu

    21:55. MOİK - "Viktoriya"

    24:00. "Roma" - "Real Madrid"

    H qrupu

    24:00. "Yuventus" - "Valensiya"

    24:00. "Mançester Yunayted" - "Yanq Boyz"

    28 noyabr

    A qrupu

    21:55. "Atletiko" - "Monako"

    24:00. "Borussiya" - "Brügge"

    B qrupu

    24:00. "Tottenhem" - "İnter"

    24:00. PSV - "Barselona"

    C qrupu

    24:00. "Napoli" - "Srvena Zvezda"

    24:00. PSJ - "Liverpul"

    D qrupu

    21:55. "Lokomotiv" - "Qalatasaray"

    24:00. "Portu" - "Şalke"

    VI tur

    11 dekabr

    A qrupu

    24:00. "Monako" - "Borussiya"

    24:00. "Brügge" - "Atletiko"

    B qrupu

    24:00. "İnter" - PSV

    24:00. "Barselona" - "Tottenhem"

    C qrupu

    24:00. "Srvena Zvezda" - PSJ

    24:00. "Liverpul" - "Napoli"

    D qrupu

    21:55. "Şalke" - "Lokomotiv"

    21:55. "Qalatasaray" - "Portu"

    12 dekabr

    E qrupu

    24:00. "Benfika" - AEK

    24:00. "Ayaks" - "Bavariya"

    F qrupu

    24:00. "Mançester Siti" - "Hoffenhaym"

    24:00. "Şaxtyor" - "Lion"

    G qrupu

    21:55. "Viktoriya" - "Roma"

    21:55. "Real Madrid" - MOİK

    H qrupu

    24:00. "Valensiya" - "Mançester Yunayted"

    24:00. "Yanq Boyz" - "Yuventus".

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