Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb

Bakı. 28 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi müəyyənləşib. "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" C qrupunda mübarizəyə sentyabrın 15-də başlayacaq.
Həmin gün "sarı-qırmızılar" İspaniya "Atletiko"sunu qəbul edəcəklər. Bundan 15 gün sonra "Cim-Bom" Qazaxıstan paytaxtında debütant "Astana" ilə, oktyabrın 21-də isə "Əli Sami Yen"də Portuqaliya "Benfika"sı ilə üz-üzə gələcəklər. Qrup mərhələsində mübarizəyə 8-9 dekabrda keçiriləcək son tur qarşılaşmaları ilə yekun vurulacaq. Qruplarda ilk 2 pillənin sahibləri 1/8 finala, 3-cü yeri tutanlar Avropa Liqasının 1/16 finalına vəsiqə əldə edəcəklər.
Çempionlar Liqası, qrup mərhələsinin təqvimi
A qrupu: PSJ (Fransa), "Real Madrid" (İspaniya), "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna), "Malmö" (İsveç)
B qrupu: PSV (Hollandiya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), MOİK (Moskva, Rusiya), "Volfsburq" (Almaniya)
C qrupu: "Benfika" (Portuqaliya), "Atletiko" (İspaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Astana" (Qazaxıstan)
D qrupu: "Yuventus" (İtaliya), "Mançester Siti" (İngiltərə), "Sevilya" (İspaniya), "Borussiya" (Mönhenqladbax, Almaniya)
E qrupu: "Barselona" (İspaniya), "Bayer 04" (Leverkusen, Almaniya), "Roma" (İtaliya), BATE (Belarus)
F qrupu: "Bavariya" (Almaniya), "Arsenal" (İngiltərə), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
G qrupu: "Çelsi" (İngiltərə), "Portu" (Portuqaliya), "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
H qrupu: "Zenit" (Rusiya), "Valensiya" (İspaniya), "Lion" (Fransa), "Gent" (Belçika)
I tur
15 sentyabr
PSJ - "Malmö"
"Real Madrid" - "Şaxtyor"
"Volfsburq" - MOİK
PSV - "Mançester Yunayted"
"Qalatasaray" - "Atletiko"
"Benfika" - "Astana"
"Mançester Siti" - "Yuventus"
"Sevilya" - "Borussiya" M
16 sentyabr
"Bayer" - BATE
"Roma" - "Barselona"
"Dinamo" Z - "Arsenal"
"Olimpiakos" - "Bavariya"
"Dinamo" K - "Portu"
"Çelsi" - "Makkabi"
"Valensiya" - "Zenit"
"Gent" - "Lion"
II tur
29 sentyabr
"Barselona" - "Bayer"
BATE - "Roma"
"Bavariya" - "Dinamo" Z
"Arsenal" - "Olimpiakos"
"Makkabi" - "Dinamo" K
"Portu" - "Çelsi"
"Lion" - "Valensiya"
"Zenit" - "Gent"
30 sentyabr
"Şaxtyor" - PSJ
"Malmö" - "Real Madrid"
"Mançester Yunayted" - "Volfsburq"
MOİK - PSV
"Astana" - "Qalatasaray"
"Atletiko" - "Benfika"
"Borussiya" M - "Mançester Siti"
"Yuventus" - "Sevilya"
III tur
20 oktyabr
BATE - "Barselona"
"Bayer" - "Roma"
"Arsenal" - "Bavariya"
"Dinamo" Z - "Olimpiakos"
"Portu" - "Makkabi"
"Dinamo" K - "Çelsi"
"Zenit" - "Lion"
"Valensiya" - "Gent"
21 oktyabr
"Malmö" - "Şaxtyor"
PSJ - "Real Madrid"
MOİK - "Mançester Yunayted"
"Volfsburq" - PSV
"Atletiko" - "Astana"
"Qalatasaray" - "Benfika"
"Yuventus" - "Borussiya" M
"Mançester Siti" - "Sevilya"
IV tur
3 noyabr
"Şaxtyor" - "Malmö"
"Real Madrid" - PSJ
"Mançester Yunayted" - MOİK
PSV - "Volfsburq"
"Astana" - "Atletiko"
"Benfika" - "Qalatasaray"
"Borussiya" M - "Yuventus"
"Sevilya" - "Mançester Siti"
4 noyabr
"Barselona" - BATE
"Roma" - "Bayer"
"Bavariya" - "Arsenal"
"Olimpiakos" - "Dinamo" Z
"Makkabi" - "Portu"
"Çelsi" - "Dinamo" K
"Lion" - "Zenit"
"Gent" - "Valensiya"
V tur
24 noyabr
BATE - "Bayer"
"Barselona" - "Roma"
"Arsenal" - "Dinamo" Z
"Bavariya" - "Olimpiakos"
"Portu" - "Dinamo" K
"Makkabi" - "Çelsi"
"Zenit" - "Valensiya"
"Lion" - "Gent"
25 noyabr
"Malmö" - PSJ
"Şaxtyor" - "Real Madrid"
MOİK - "Volfsburq"
"Mançester Yunayted" - PSV
"Atletiko" - "Qalatasaray"
"Astana" - "Benfika"
"Yuventus" - "Mançester Siti"
"Borussiya" M - "Sevilya"
VI tur
8 dekabr
PSJ - "Şaxtyor"
"Real Madrid" - "Malmö"
"Volfsburq" - "Mançester Yunayted"
PSV - MOİK
"Qalatasaray" - "Astana"
"Benfika" - "Atletiko"
"Mançester Siti" - "Borussiya" M
"Sevilya" - "Yuventus"
9 dekabr
"Bayer" - "Barselona"
"Roma" - BATE
"Dinamo" Z- "Bavariya"
"Olimpiakos" - "Arsenal"
"Dinamo" K - "Makkabi"
"Çelsi" - "Portu"
"Valensiya" - "Lion"
"Gent" - "Zenit"
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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