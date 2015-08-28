 Yuxarı
    Bağlamaq

    Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb

    Qalatasaray ilk görüşünü Atletiko ilə keçirəcək

    Bakı. 28 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi müəyyənləşib. "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" C qrupunda mübarizəyə sentyabrın 15-də başlayacaq. 

    Həmin gün "sarı-qırmızılar" İspaniya "Atletiko"sunu qəbul edəcəklər. Bundan 15 gün sonra "Cim-Bom" Qazaxıstan paytaxtında debütant "Astana" ilə, oktyabrın 21-də isə "Əli Sami Yen"də Portuqaliya "Benfika"sı ilə üz-üzə gələcəklər. Qrup mərhələsində mübarizəyə 8-9 dekabrda keçiriləcək son tur qarşılaşmaları ilə yekun vurulacaq. Qruplarda ilk 2 pillənin sahibləri 1/8 finala, 3-cü yeri tutanlar Avropa Liqasının 1/16 finalına vəsiqə əldə edəcəklər. 

    Çempionlar Liqası, qrup mərhələsinin təqvimi

    A qrupu: PSJ (Fransa), "Real Madrid" (İspaniya), "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna), "Malmö" (İsveç)

    B qrupu: PSV (Hollandiya), "Mançester Yunayted" (İngiltərə), MOİK (Moskva, Rusiya), "Volfsburq" (Almaniya)

    C qrupu: "Benfika" (Portuqaliya), "Atletiko" (İspaniya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Astana" (Qazaxıstan)

    D qrupu: "Yuventus" (İtaliya), "Mançester Siti" (İngiltərə), "Sevilya" (İspaniya), "Borussiya" (Mönhenqladbax, Almaniya)

    E qrupu: "Barselona" (İspaniya), "Bayer 04" (Leverkusen, Almaniya), "Roma" (İtaliya), BATE (Belarus)

    F qrupu: "Bavariya" (Almaniya), "Arsenal" (İngiltərə), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

    G qrupu: "Çelsi" (İngiltərə), "Portu" (Portuqaliya), "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    H qrupu: "Zenit" (Rusiya), "Valensiya" (İspaniya), "Lion" (Fransa), "Gent" (Belçika)

    I tur

    15 sentyabr

    PSJ - "Malmö"

    "Real Madrid" - "Şaxtyor"

    "Volfsburq" - MOİK

    PSV - "Mançester Yunayted"

    "Qalatasaray" - "Atletiko"

    "Benfika" - "Astana"

    "Mançester Siti" - "Yuventus"

    "Sevilya" - "Borussiya" M

    16 sentyabr

    "Bayer" - BATE

    "Roma" - "Barselona"

    "Dinamo" Z - "Arsenal"

    "Olimpiakos" - "Bavariya"

    "Dinamo" K - "Portu"

    "Çelsi" - "Makkabi"

    "Valensiya" - "Zenit"

    "Gent" - "Lion"

    II tur

    29 sentyabr

    "Barselona" - "Bayer"

    BATE - "Roma"

    "Bavariya" - "Dinamo" Z

    "Arsenal" - "Olimpiakos"

    "Makkabi" - "Dinamo" K

    "Portu" - "Çelsi"

    "Lion" - "Valensiya"

    "Zenit" - "Gent"

    30 sentyabr

    "Şaxtyor" - PSJ

    "Malmö" - "Real Madrid"

    "Mançester Yunayted" - "Volfsburq"

    MOİK - PSV

    "Astana" - "Qalatasaray"

    "Atletiko" - "Benfika"

    "Borussiya" M - "Mançester Siti"

    "Yuventus" - "Sevilya"

    III tur

    20 oktyabr

    BATE - "Barselona"

    "Bayer" - "Roma"

    "Arsenal" - "Bavariya"

    "Dinamo" Z - "Olimpiakos"

    "Portu" - "Makkabi"

    "Dinamo" K - "Çelsi"

    "Zenit" - "Lion"

    "Valensiya" - "Gent"

    21 oktyabr

    "Malmö" - "Şaxtyor"

    PSJ - "Real Madrid"

    MOİK - "Mançester Yunayted"

    "Volfsburq" - PSV

    "Atletiko" - "Astana"

    "Qalatasaray" - "Benfika"

    "Yuventus" - "Borussiya" M

    "Mançester Siti" - "Sevilya"

    IV tur

    3 noyabr

    "Şaxtyor" - "Malmö"

    "Real Madrid" - PSJ

    "Mançester Yunayted" - MOİK

    PSV - "Volfsburq"

    "Astana" - "Atletiko"

    "Benfika" - "Qalatasaray"

    "Borussiya" M - "Yuventus"

    "Sevilya" - "Mançester Siti"

    4 noyabr

    "Barselona" - BATE

    "Roma" - "Bayer"

    "Bavariya" - "Arsenal"

    "Olimpiakos" - "Dinamo" Z

    "Makkabi" - "Portu"

    "Çelsi" - "Dinamo" K

    "Lion" - "Zenit"

    "Gent" - "Valensiya"

    V tur

    24 noyabr

    BATE - "Bayer"

    "Barselona" - "Roma"

    "Arsenal" - "Dinamo" Z

    "Bavariya" - "Olimpiakos"

    "Portu" - "Dinamo" K

    "Makkabi" - "Çelsi"

    "Zenit" - "Valensiya"

    "Lion" - "Gent"

    25 noyabr

    "Malmö" - PSJ

    "Şaxtyor" - "Real Madrid"

    MOİK - "Volfsburq"

    "Mançester Yunayted" - PSV

    "Atletiko" - "Qalatasaray"

    "Astana" - "Benfika"

    "Yuventus" - "Mançester Siti"

    "Borussiya" M - "Sevilya"

    VI tur

    8 dekabr

    PSJ - "Şaxtyor"

    "Real Madrid" - "Malmö"

    "Volfsburq" - "Mançester Yunayted"

    PSV - MOİK

    "Qalatasaray" - "Astana"

    "Benfika" - "Atletiko"

    "Mançester Siti" - "Borussiya" M

    "Sevilya" - "Yuventus"

    9 dekabr

    "Bayer" - "Barselona"

    "Roma" - BATE

    "Dinamo" Z- "Bavariya"

    "Olimpiakos" - "Arsenal"

    "Dinamo" K - "Makkabi"

    "Çelsi" - "Portu"

    "Valensiya" - "Lion"

    "Gent" - "Zenit"

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi