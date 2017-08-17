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    Çempionlar Liqasında "pley-off" mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub - NƏTİCƏLƏR

    Cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq

    Bakı. 17 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında (ÇL) "pley-off" mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində daha 5 qarşılaşma keçirilib. "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Başakşehir" klubu İspaniya "Sevilya"sını qəbul edib.

    Görüş qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da "Başakşehir" ÇL-də debüt mövsümündəcə qrupda oynama şanslarını xeyli azaldıb. Qazaxıstan "Astana"sı da Şotlandiyada "Seltik"lə qarşılaşmada uğursuzluğa düçar olub. Qapısından 5 top buraxan "Astana" artıq indidən Avropa Liqasının qrup mərhələsinə hazırlaşa bilər.

    İtaliya "Napoli"si Fransa "Nitsa"sı üzərində inamlı qələbə qazanıb. Üstəlik, "Nitsa"nın eyni anda 2 futbolçusu meydandan qovulub.

    İsraildə "Hapoel" Sloveniya "Maribor"una, Yunanıstanda isə "Olimpiakos" Xorvatiya "Riyeka"sına çətinliklə qalib gəlib.

    Çempionlar Liqası

    "Pley-off" mərhələsi, ilk oyunlar

    16 avqust

    "Napoli" (İtaliya) - "Nitsa" (Fransa) - 2:0

    Qollar: Dris Mertens, 13. Jorjinyo, 70-penalti ilə

    Qırmızı vərəqələr: Alassan Plea, 79; Vensan Koziello, 79 (hər ikisi "Nitsa")

    Neapol, "San-Paolo" stadionu

    "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sevilya" (İspaniya) - 1:2

    Qollar: Elcero Elia, 64 - Serxio Eskudero, 16. Vissam Ben Yedder, 84

    İstanbul, Fatih Terim stadionu

    "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Maribor" (Sloveniya) - 2:1

    Qollar: Antoni Nvakaeme, 12. Şir Tzedek, 45+2-penalti ilə - Markos Tavares, 10

    Beer-Şeva, "Turner" stadionu

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 5:0

    Qollar: Yevgeni Postnikov, 32-öz qapısına. Skott Sinkleyr, 42; 60. Ceyms Forrest, 79. Li Qriffits, 88

    Qlazqo, "Seltik Park"

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 2:1

    Qollar: Vadis Ocica, 66. Aleksis Romao, 90+3 - Heber, 42

    Pirey, Georgios Karaiskakis stadionu

    15 avqust

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Styaua" (Rumıniya) - 0:0

    Lissabon, "Joze Alvelade" stadionu

    "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 1:2

    Qollar: Mark Ut, 87 - Trent Aleksander-Arnold, 35. Ceyms Milner, 74

    Yerinə yetirilməyən penalti: Andrey Kramariç, 12 ("Hoffenhaym")

    Sinshaym, "Rayn-Nekkar Arena"

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) - MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:1

    Qol: Kasim Nuhu, 90+1 - öz qapısına

    Bern, "Stad de Suiss"

    APOEL (Kipr) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - 2:0

    Qollar: İqor De Kamarqo, 2. Statis Aloneftis, 10

    Nikosiya, GSP stadionu

    Qeyd edək ki, cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq.

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