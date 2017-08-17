Çempionlar Liqasında "pley-off" mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub - NƏTİCƏLƏR

Bakı. 17 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında (ÇL) "pley-off" mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində daha 5 qarşılaşma keçirilib. "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Başakşehir" klubu İspaniya "Sevilya"sını qəbul edib.
Görüş qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bununla da "Başakşehir" ÇL-də debüt mövsümündəcə qrupda oynama şanslarını xeyli azaldıb. Qazaxıstan "Astana"sı da Şotlandiyada "Seltik"lə qarşılaşmada uğursuzluğa düçar olub. Qapısından 5 top buraxan "Astana" artıq indidən Avropa Liqasının qrup mərhələsinə hazırlaşa bilər.
İtaliya "Napoli"si Fransa "Nitsa"sı üzərində inamlı qələbə qazanıb. Üstəlik, "Nitsa"nın eyni anda 2 futbolçusu meydandan qovulub.
İsraildə "Hapoel" Sloveniya "Maribor"una, Yunanıstanda isə "Olimpiakos" Xorvatiya "Riyeka"sına çətinliklə qalib gəlib.
Çempionlar Liqası
"Pley-off" mərhələsi, ilk oyunlar
16 avqust
"Napoli" (İtaliya) - "Nitsa" (Fransa) - 2:0
Qollar: Dris Mertens, 13. Jorjinyo, 70-penalti ilə
Qırmızı vərəqələr: Alassan Plea, 79; Vensan Koziello, 79 (hər ikisi "Nitsa")
Neapol, "San-Paolo" stadionu
"Başakşehir" (Türkiyə) - "Sevilya" (İspaniya) - 1:2
Qollar: Elcero Elia, 64 - Serxio Eskudero, 16. Vissam Ben Yedder, 84
İstanbul, Fatih Terim stadionu
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Maribor" (Sloveniya) - 2:1
Qollar: Antoni Nvakaeme, 12. Şir Tzedek, 45+2-penalti ilə - Markos Tavares, 10
Beer-Şeva, "Turner" stadionu
"Seltik" (Şotlandiya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 5:0
Qollar: Yevgeni Postnikov, 32-öz qapısına. Skott Sinkleyr, 42; 60. Ceyms Forrest, 79. Li Qriffits, 88
Qlazqo, "Seltik Park"
"Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 2:1
Qollar: Vadis Ocica, 66. Aleksis Romao, 90+3 - Heber, 42
Pirey, Georgios Karaiskakis stadionu
15 avqust
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Styaua" (Rumıniya) - 0:0
Lissabon, "Joze Alvelade" stadionu
"Hoffenhaym" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 1:2
Qollar: Mark Ut, 87 - Trent Aleksander-Arnold, 35. Ceyms Milner, 74
Yerinə yetirilməyən penalti: Andrey Kramariç, 12 ("Hoffenhaym")
Sinshaym, "Rayn-Nekkar Arena"
"Yanq Boyz" (İsveçrə) - MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:1
Qol: Kasim Nuhu, 90+1 - öz qapısına
Bern, "Stad de Suiss"
APOEL (Kipr) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - 2:0
Qollar: İqor De Kamarqo, 2. Statis Aloneftis, 10
Nikosiya, GSP stadionu
Qeyd edək ki, cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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