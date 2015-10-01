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    ​Çempionlar Liqasında növbəti turun oyunları keçirilib - VİDEO

    Turun mərkəzi görüşü Turində baş tutub

    Bakı. 1 oktyabr. REPORT.AZ/ Ötən gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasında II turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşü İtaliyanın Turin şəhərində baş tutub.

    Burada turnirin ötənilki finalçısı "Yuventus" ilə Avropa Liqasının hazırki qalibi "Sevilya" (İspaniya) qarşılaşıb. İtaliyalıların üstünlüyü şəraitində keçən oyun məntiqi sonluqla ev sahiblərinin xeyrinə başa çatıb - 2:0.

    Çempionlar Liqası. II tur

    E qrupu

    BATE (Belarus) — "Roma" (İtaliya) - 3:2

    Qollar: Staseviç, 8, Mladenoviç, 12, 30 — Jervinyo, 66, Torosidis, 82.

    "Barselona" (İspaniya) — "Bayer" (Almaniya) — 2:1

    Qollar: Serxi Roberto, 80, Suares, 82 — Papadopulos, 22.

    A qrupu

    "Şaxtyor" (Ukrayna) — PSJ (Fransa) — 0:3

    Qollar: Orye, 7, David Luis, 23, Srna, 90

    "Malmö" (İsveç) — "Real" (Madrid, İspaniya) — 0:2

    Qollar: Ronaldo, 29, 90

    B qrupu

    "Mançester Yunayted" (İngiltərə) — "Volfsburq" (Almaniya) — 2:1

    Qollar: Xuan Mata, 34, Smellinq, 53 — Kalicuri, 4

    MOİK (Rusiya) — "PSV Eyndhoven" (Hollandiya) — 3:2

    Qollar: Musa, 7, Dumbiya, 21, 36 — Lestyen, 60, 68.

    C qrupu

    "Astana" (Qazaxıstan) — "Qalatasaray" (Türkiyə) — 2:2

    Hakan Balta, 77, Karol, 89 — Bilal Kisa, 31, Eriç, 86)

    "Atletiko" (İspaniya) — "Benfika" (Portuqaliya)— 1:2

    Qollar: Korrea, 23 — Qaytan, 36, Qonsalo Quedes, 51.

    D qrupu

    "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) — "Mançester Siti" (İngiltərə) — 1:2

    Qollar: Ştindl, 54 — Kristensen, 65, Aquero, 90

    "Yuventus" (İtaliya) — "Sevilya" (İspaniya) — 2:0

    Qollar: Morata, 41, Zaza, 87

    F qrupu

    "Bavariya" (Almaniya) — "Dinamo" (Xorvatiya) — 5:0

    Qollar: Duqlas Kosta, 13, Levandovski, 21, 28, 55, Götse, 25

    "Arsenal" (İngiltərə) — "Olimpiakos" (Yunanıstan) — 2:3

    Qollar: Uolkott, 35, Aleksis Sançes, 65 — Pardo, 33, Ospina, 40, Finnboqason, 66.

    G qrupu

    "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail) — "Dinamo" (Ukrayna) — 0:2

    Qollar: Yarmolenko, 4, Junior Moraes, 50

    "Portu" (Portuqaliya) — "Çelsi" (İngiltərə) — 2:1

    Qollar: Andre Andre, 39, Maykon, 52 — Villian, 45+2.

    H qrupu

    "Lion" (Fransa) — "Valensiya" (İspaniya) — 0:1

    Qol: Fequli, 42

    "Zenit" (Rusiya) — "Gent" (Belçika) — 2:1

    Qollar: Cüba, 35, Şatov, 67 — Matton, 56. 

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