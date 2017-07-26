Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinin bir sıra oyunları keçirilib

Bakı. 26 iyul. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 6 matç keçirilib.
Qarşılaşmalarda meydan sahibləri üçün eyni sayda qələbə, heç-heçə və məğlubiyyət qeydə alınıb. "Qarabağ"dan əlavə, Rumıniya "Styaua"sı da ev oyununda qalib gələ bilməyib. "Styaua"nın Çexiya "Viktoriya"sı ilə görüşünü azərbaycanlı FİFA referisi Əliyar Ağayev idarə edib.
Çexiyanın digər təmsilçisi "Slaviya" ilə Makedoniya "Vardar"ı evdə minimal hesablı qələbəyə nail olublar. Rusiya MOİK-i ilə Yunanıstan "Olimpiakos"u səfərdə qələbəyə nail olublar. "Olimpiakos"un son qolunu Türkiyə "Fənərbağça"sından transfer olunan Emmanuel Emenike vurub.
UEFA Çempionlar Liqası, III təsnifat mərhələsi
25 iyul
21:00. "Qarabağ” (Azərbaycan) – "Şerif” (Moldova) - 0:0
21:00. "Slaviya” (Praqa, Çexiya) – BATE (Belarus) - 1:0
Qol: Milan Şkoda, 20-penalti ilə
Qırmızı vərəqə: Yevgeni Yablonski, 19 (BATE)
21:30. AEK (Yunanıstan) – MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:2
Qol: Alan Zaqoyev, 45+1. Pontus Vernblum, 56
21:30. "Styaua” (Rumıniya) – "Viktoriya” (Plzen, Çexiya) - 2:2
Qollar: Konstantin Budesku, 37. Felipe Teyşeyra, 61 - Mixael Krmençik, 23. Yan Kopik, 53
22:00. "Vardar” (Macarıstan) - "Kopenhagen” (Danimarka) – 1:0
Qol: Conatan Balotelli, 65
22:45. "Partizan” (Serbiya) – "Olimpiakos” (Yunanıstan) - 1:3
Qollar: Leandre Tavamba, 10 - El Fardu Ben Nabuhane, 6; 56. Emmanuel Emenike, 90+1
Qalan 9 oyun bu gün keçiriləcək:
18:00. "Astana” (Qazaxıstan) – "Legiya” (Polşa)
20:30. "Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – "Yanq Boyz” (İsveçrə)
20:45. "Zalsburq” (Avstriya) – "Riyeka” (Xorvatiya)
21:00. "Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) – "Ludoqorets” (Bolqarıstan)
22:00. "Vitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr)
22:20. "Maribor” (Sloveniya) – "Hafnarfyordur” (İslandiya)
22:45. "Seltik” (Şotlandiya) – "Rusenborq” (Norveç)
22:45. "Nitsa” (Fransa) – "Ayaks” (Hollandiya)
23:00. "Brügge” (Belçika) – "Başakşehir” (Türkiyə)
News DepartmentXəbərin müəllifi
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