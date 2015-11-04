​Çempionlar Liqasında 4-cü turun oyunları keçirilib

Bakı. 4 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində 4-cü turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu turda "Real", "Şaxtyor", "Mançester Yunayted", "PSV Eyndhoven", "Benfika" və "Mançester Siti" klubları qələbə qazanıblar.
Çempionlar Liqası. Qrup mərhələsi. 4-cü tur
"Astana" (Qazaxıstan) – "Atletiko" (İspaniya) - 0:0
"Benfika" (Portuqaliya) – "Qalatasaray" (Türkiyə) - 2:1
Qollar: 1:0 – 52 Jonas, 1:1 – 58 Podolski, 2:1 – 67 Luizao.
"Şaxtyor" (Ukrayna) – "Malmö" (İsveç) - 4:0
Qollar: 1:0 – 29 Qladki, 2:0 – 48, penal Srna, 3:0 – 55 Eduardo, 4:0 –73 Teyşeyra.
"Real Madrid" (İspaniya) – PSJ (Fransa) -1:0
Qol:1:0 – 35 Naço.
"Borussiya M" (Almaniya) – "Yuventus" (İtaliya) - 1:1
Qollar: 1:0 – 18 Conson, 1:1 – 44 Lixtştayner.
"Sevilya" (İspaniya) – "Mançester Siti" (İngiltərə) -1:3
Qollar:
0:1 – 8 Sterlinq, 0:2 – 11 Fernandinyo, 1:2 – 25 Tremulinas, 1:3 – 36 Boni.
"Mançester Yunayted" (İngiltərə) – MOİK (Rusiya) - 1:0
Qol: 1:0 – 79 Runi.
PSV (Hollandiya) – "Volfsburq" (Almaniya) - 2:0
Qollar: 1:0 – 55 Lokadiya, 2:0 – 86 de Yonq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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