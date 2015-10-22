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    ​Çempionlar Liqasında 3-cü turun oyunları keçirilib - VİDEO

    Real və Yuventus qol vura bilməyib, Qalatasaray qələbə qazanıb

    Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 3-cü turun oyunlarına yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Real" və "Yuventus" qol vura bilməyib, "Mançester Yunayted" məğlubiyyətdən 65-ci dəqiqədə yaxa qurtarıb, "Qalatasaray" qələbə qazanıb.

    Çempionlar Liqası. 3-cü tur

    A Qrupu

    PSJ (Fransa) - "Real" (İspaniya) - 0:0

    "Malmö" (İsveç) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:0

    Qol: Markus Rozenberq, 17


    B Qrupu

    MOİK (Rusiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 1:1

    Qollar: Seydu Dumbiya, 15 - Antoni Martial, 65

    "Volfsburq" (Almaniya) - PSV (Hollandiya) - 2:0

    Qolla: Bas Dost, 46, Maks Kruze, 57


    C Qrupu

    "Atletiko" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 4:0

    Qollar: Saul, 23, Cekson Martines, 29, Oliver, 63 r, Denis Dedeçko, 89 (avtoqol)

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:1

    Qollar: Səlcuk İnan, 19 (pen), Lukaş Podolski, 33 - Nikolas Qaytan, 2


    D Qrupu

    "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Sevilya" (İspaniya) - 2:1

    Qollar: Adil Rami, 36 (avtoqol), Kevin De Brüyne, 90+1 - Yevgeni Konoplyanka, 30

    "Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) - 0:0

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