​Çempionlar Liqasında 3-cü turun oyunları keçirilib - VİDEO

Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 3-cü turun oyunlarına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "Real" və "Yuventus" qol vura bilməyib, "Mançester Yunayted" məğlubiyyətdən 65-ci dəqiqədə yaxa qurtarıb, "Qalatasaray" qələbə qazanıb.
Çempionlar Liqası. 3-cü tur
A Qrupu
PSJ (Fransa) - "Real" (İspaniya) - 0:0
"Malmö" (İsveç) - "Şaxtyor" (Ukrayna) - 1:0
Qol: Markus Rozenberq, 17
B Qrupu
MOİK (Rusiya) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Seydu Dumbiya, 15 - Antoni Martial, 65
"Volfsburq" (Almaniya) - PSV (Hollandiya) - 2:0
Qolla: Bas Dost, 46, Maks Kruze, 57
C Qrupu
"Atletiko" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) - 4:0
Qollar: Saul, 23, Cekson Martines, 29, Oliver, 63 r, Denis Dedeçko, 89 (avtoqol)
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:1
Qollar: Səlcuk İnan, 19 (pen), Lukaş Podolski, 33 - Nikolas Qaytan, 2
D Qrupu
"Mançester Siti" (İngiltərə) - "Sevilya" (İspaniya) - 2:1
Qollar: Adil Rami, 36 (avtoqol), Kevin De Brüyne, 90+1 - Yevgeni Konoplyanka, 30
"Yuventus" (İtaliya) - "Borussiya" (Münhenqladbax, Almaniya) - 0:0
News DepartmentXəbərin müəllifi
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