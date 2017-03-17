Çempionlar Liqasında 1/4 final oyunlarının tarixi dəqiqləşib

Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixi müəyyənləşib. "Report"un məlumatına görə, həm ilk, həm də cavab qarşılaşmaları iki günə bölünüb.
11 aprel
"Yuventus" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Monako" (Fransa)
12 aprel
"Bavariya" (Almaniya) - "Real Madrid" (İspaniya)
"Atletiko" (İspaniya) - "Lester" (İngiltərə)
18 aprel
"Real Madrid" - "Bavariya"
"Lester" - "Atletiko"
19 aprel
"Barselona" - "Yuventus"
"Monako" - "Borussiya" (Dortmund)
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