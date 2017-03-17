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    Çempionlar Liqasında 1/4 final oyunlarının tarixi dəqiqləşib

    Həm ilk, həm də cavab qarşılaşmaları iki günə bölünüb

    Bakı. 17 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin oyunlarının dəqiq tarixi müəyyənləşib. "Report"un məlumatına görə, həm ilk, həm də cavab qarşılaşmaları iki günə bölünüb. 

    11 aprel

    "Yuventus" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)

    "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Monako" (Fransa)

    12 aprel

    "Bavariya" (Almaniya) - "Real Madrid" (İspaniya)

    "Atletiko" (İspaniya) - "Lester" (İngiltərə)

    18 aprel 

    "Real Madrid" - "Bavariya"

    "Lester" - "Atletiko"

    19 aprel

    "Barselona" - "Yuventus"

    "Monako" - "Borussiya" (Dortmund)

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