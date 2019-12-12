Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qrupda qalıb, 1/8 finala "Böyük 5-lik" komandaları çıxıb - VİDEO - FOTO

UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, VI turun son oyun günündə qruplardakı yekun durum müəyyənləşib. Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Qalatasaray" Fransada PSJ-yə böyük hesabla uduzaraq, A qrupunda sonuncu yeri tutub. Nəticədə "sarı-qırmızılar" mübarizəni dayandırıblar.
"Qalatasaray"dan əlavə, Serbiyanın "Srvena Zvezda", Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb), Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) və "Zenit", Belçikanın "Genk", Çexiyanın "Slaviya" (Praqa) və Fransanın "Lill" klubları sonuncu yeri tutduqları üçün qrupda qalıblar.
1/8 finala yüksələnlərin hamısı "Böyük 5-lik" təmsilçiləri olub. Bunlar İspaniyanın "Real Madrid", "Atletiko", "Barselona" və "Valensiya", İngiltərənin "Tottenhem", "Mançester Siti", "Liverpul" və "Çelsi", Almaniyanın "Bavariya", "Borussiya" (Dortmund) və "Leyptsiq", İtaliyanın "Atalanta", "Yuventus" və "Napoli", Fransanın PSJ və "Lion" komandalarıdır.
Almaniya "Bayer"i və "Zaltsburq"u, İtaliya "İnter"i, Portuqaliya "Benfika"sı, Hollandiya "Ayaks"ı, Belçika "Brügge"si, Yunanıstan "Olimpiakos"u və Ukrayna "Şaxtyor"u isə qrup 3-cüsü kimi mübarizəni Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsində davam etdirəcək.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
11 dekabr
A qrupu
24:00. PSJ (Fransa) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 5:0
Qollar: Mauro İkardi, 33. Pablo Sarabia, 35. Neymar, 46. Kilian Mbappe, 63. Edinson Kavani, 84-pen.
24:00. "Brügge" (Belçika) - "Real Madrid" (İspaniya) - 1:3
Qollar: Hans Vanaken, 55 - Rodriqo, 53. Viniçius Junior, 64. Luka Modriç, 90+1
Xal durumu: PSJ – 16, "Real Madrid" - 11, "Brügge" - 3, "Qalatasaray" - 2.
B qrupu
24:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 3:1
Qollar: Kinqsli Koman, 14. Tomas Müller, 45. Filippe Koutinyo, 64 - Rayan Sessenyon, 20
24:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 1:0
Qol: Yussef əl-Ərəbi, 87
Xal durumu: "Bavariya" - 18, "Tottenhem" - 10, "Olimpiakos" - 4, "Srvena Zvezda" - 3.
C qrupu
21:55. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:4
Qollar: Dani Olmo, 10 - Qabriel Xesus, 34; 50; 54. Fil Foden, 84
21:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Atalanta" (İtaliya) - 0:3
Qollar: Timoti Kastan, 66. Mario Paşaliç, 80. Robin Qosens, 90+4
Qırmızı vərəqə: Dodo, 77 ("Şaxtyor")
Xal durumu: "Mançester Siti" - 14, "Atalanta" - 7, "Şaxtyor" - 6, "Dinamo" - 5.
D qrupu
24:00. "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - "Yuventus" (İtaliya) - 0:2
Qollar: Kriştianu Ronaldu, 75. Qonsalo İquain, 90+2
24:00. "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - 2:0
Qollar: Joau Feliş, 17-pen. Felipe, 54
İstifadə olunmamış penalti: Kiran Trippye, 2 ("Atletiko")
Xal durumu: "Yuventus" - 16, "Atletiko" - 10, "Bayer" - 6, "Lokomotiv" - 3.
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