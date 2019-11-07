Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" məğlub olub, PSJ qalib gəlib

Futbol üzrə Çempionlar Liqasında IV tura yekun vurulub.
"Report" gecənin nəticələrini təqdim edir:
Çempionlar Liqası
IV tur
6 noyabr
A qrupu
24:00. PSJ (Fransa) - "Brügge" (Belçika) - 1:0
24:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 6:0
B qrupu
21:55. "Bavariya" (Almaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 2:0
24:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 0:4
C qrupu
24:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 3:3
24:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:1
D qrupu
21:55. "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:2
24:00. "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 2:1
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