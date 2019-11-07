 Yuxarı

Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" məğlub olub, PSJ qalib gəlib

Çempionlar Liqası "Qalatasaray" "Real Madrid"ə məğlub olub

Futbol üzrə Çempionlar Liqasında IV tura yekun vurulub. 

"Report" gecənin nəticələrini təqdim edir:

Çempionlar Liqası

IV tur

6 noyabr

A qrupu

24:00. PSJ (Fransa) - "Brügge" (Belçika) - 1:0

24:00. "Real Madrid" (İspaniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə) - 6:0

B qrupu

21:55. "Bavariya" (Almaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan) - 2:0

24:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Tottenhem" (İngiltərə) - 0:4

C qrupu

24:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - 3:3

24:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) - 1:1

D qrupu

21:55. "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Yuventus" (İtaliya) - 1:2

24:00. "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 2:1

Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

Tərəfdaşların xəbərləri

Xəbər lenti

Son xəbərlər



Orphus sistemi