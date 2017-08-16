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    Çempionlar Liqası: "Pley-off" mərhələsinin ilk 5 oyunu keçirilib

    Cavab oyunları avqustun 22-23-də olacaq

    Bakı. 16 avqust. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında "pley-off" mərhələsinin ilk 5 oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, açılış matçında Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Danimarka "Kopenhagen"ini minimal hesabla yenib. Qalan oyunlardan daha 2-də qapılara qollar vurulub. 

    İngiltərə "Liverpul"u Almaniyada "Hoffenhaym"ı 2:1 hesabı ilə yenərək, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqəni böyük ölçüdə təmin edib. Rusiya MOİK-i İsveçrədə "Yanq Boyz"u 90-cı dəqiqədə avtoqolla məyus edib. Çexiya "Slaviya"sını Kiprdə 2 cavabsız qolla yenən APOEL də qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin qrup mərhələsinə xeyli yaxınlaşıb. Daha bir görüş isə qolsuz yekunlaşıb.

    Çempionlar Liqası

    "Pley-off" mərhələsi, ilk oyunlar

    15 avqust

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Styaua" (Rumıniya) - 0:0

    Lissabon, "Joze Alvelade" stadionu

    "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə) - 1:2

    Qollar: Mark Ut, 87 - Trent Aleksander-Arnold, 35. Ceyms Milner, 74

    Yerinə yetirilməyən penalti: Andrey Kramariç, 12 ("Hoffenhaym")

    Sinshaym, "Rayn-Nekkar Arena"

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) - MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:1

    Qol: Kasim Nuhu, 90+1 - öz qapısına

    Bern, "Stad de Suiss"

    APOEL (Kipr) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - 2:0

    Qollar: İqor De Kamarqo, 2. Statis Aloneftis, 10

    Nikosiya, GSP stadionu

    Daha 5 qarşılaşma bu gün olacaq:

    "Napoli" (İtaliya) - "Nitsa" (Fransa)

    Neapol, "San-Paolo" stadionu

    "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sevilya" (İspaniya)

    İstanbul, Fatih Terim stadionu

    "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Maribor" (Sloveniya)

    Beer-Şeva, "Turner" stadionu

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Astana" (Qazaxıstan)

    Qlazqo, "Seltik Park"

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Riyeka" (Xorvatiya)

    Pirey, Georgios Karaiskakis stadionu

    Bu görüşlər də saat 22:45-də başlanacaq. Qeyd edək ki, cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq.

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