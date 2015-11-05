​Çempionlar Liqası: "Bavariya" "Arsenal"ı darmadağın edib - NƏTİCƏLƏR

Bakı. 5 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasının IV tur oyunlarına yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun mərkəzi görüşü Almaniyanın Münhen şəhərində baş tutub.
Belə ki, doğma divarlar arasında İngiltərə "Arsenal"ını qəbul edən yerli "Bavariya" qonaqlara heç bir şans verməyib və 5:1 hesablı darmadağına imza atıb.
Çempionlar Liqası. Qrup mərhələsi. 4-cü tur.
"E" Qrupu
"Barselona" (İspaniya) – BATE (Belarus) - 3:0
Qollar: 1:0 – 30, penal Neymar, 2:0 – 60 Suares, 3:0 – 83 Neymar.
"Roma" (İtaliya) – "Bayer" (Almaniya) - 3:2
Qollar: 1:0 – 2 Salah, 2:0 – 29 Ceko, 2:1 – 46 Mehmedi, 2:2 – 51 Ernandes, 3:2 – 80, penal Pyaniç.
"F" Qrupu
"Olimpiakos" (Yunanıstan) – "Dinamo Zaqreb" (Xorvatiya) - 2:1
Qollar: 0:1 – 21 Xociç, 1:1 – 65 Pardo, 2:1 – 90 Pardo.
"Bavariya" (Almaniya) – "Arsenal" (İngiltərə) - 5:1
Qollar: 1:0 – 10 Levandovski, 2:0 – 29 Müller, 3:0 – 44 Alaba, 4:0 – 55 Robben, 4:1 – 69 Jiru, 5:1 – 89 Müller.
"G" Qrupu
"Çelsi" (İngiltərə) – "Dinamo Kiyev" (Ukrayna) - 2:1
Qollar: 1:0 – 34, avtoqol Draqoviç, 1:1 – 77 Draqoviç, 2:1 – 83 Villian.
"Makkabi Tel-Əviv" (İsrail) – "Portu" (Portuqaliya) - 1:3
Qollar: 0:1 – 19 Telyo, 0:2 – 49 Andre Andre, 0:3 – 72 Layun, 1:3 – 75, penal Zahavi
"H" Qrupu
"Lion" (Fransa) – "Zenit" (Rusiya) - 0:2
Qollar: 0:1 – 25 Dzüba, 0:2 – 57 Dzüba.
"Gent" (Belçika) – "Valensiya" (İspaniya) - 1:0
Qol: 1:0 – 49, penal Kums.
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