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    ​Çempionlar Liqası.1/4 final: "Porto" "Bavariya"nı məğlub edib

    Barselona səfərdə PSJ-dən üstün olub

    Bakı. 16 aprel. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Portuqaliyada baş tutan matçda "Portu" "Bavariya" üzərində vacib qələbə qazanıb.

    Digər qarşılaşmada "Paris Sen Jermen" "Barselona"nı qəbul edib və Zlatan İbrahimoviçin yoxluğunda meydanı məğlub tərk edib.

    Cavab oyunları aprelin 21-də keçiriləcək.

    Çempionlar Liqası. 1/4 final. 1-ci oyun

    "Porto" (Porto, Portuqaliya) – "Bavariya" (Münhen, Almaniya) – 3:1

    Qollar: Kuarejma, 3 (1:0, pen); Kuarejma, 10 (2:0); Alkantara, 28 (2:1); Martines, 65 (3:1).

    PSJ (Paris, Fransa) – "Barselona" (Barselona, İspaniya) – 1:3

    Qollar: Neymar, 18 (0:1); Suares, 67 (0:2); Suares, 79 (0:3); Matye, 82 (1:3, avtoqol).

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