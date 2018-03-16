Çempionlar Liqası: 1/4 final oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

Bakı. 16 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin oyunlarının başlama vaxtı dəqiqləşib.
"Report"un məlumatına görə, ilk və cavab oyunları 2 günə bölünüb:
3 aprel
"Sevilya" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)
"Yuventus" (İtaliya) - "Real Madrid" (İspaniya)
4 aprel
"Barselona" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya)
"Liverpul" (İngiltərə) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
10 aprel
"Roma" - "Barselona"
"Mançester Siti" - "Liverpul"
11 aprel
"Sevilya" - "Bavariya"
"Real Madrid" - "Yuventus"
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