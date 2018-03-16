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    Çempionlar Liqası: 1/4 final oyunlarının vaxtı dəqiqləşib

    Bakı. 16 mart. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin oyunlarının başlama vaxtı dəqiqləşib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk və cavab oyunları 2 günə bölünüb:

    3 aprel

    "Sevilya" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)

    "Yuventus" (İtaliya) - "Real Madrid" (İspaniya)

    4 aprel

    "Barselona" (İspaniya) - "Roma" (İtaliya)

    "Liverpul" (İngiltərə) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    10 aprel

    "Roma" - "Barselona"

    "Mançester Siti" - "Liverpul"

    11 aprel

    "Sevilya" - "Bavariya"

    "Real Madrid" - "Yuventus" 

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