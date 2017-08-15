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    Bu gün start veriləcək futbol üzrə Çempionlar Liqasının "pley-off" mərhələsində 5 qarşılaşma baş tutacaq

    Dörd oyunun start fiti isə Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də çalınacaq

    Bakı. 15 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün keçiriləcək 5 oyunla futbol üzrə Çempionlar Liqasında "pley-off" mərhələsinə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, açılış matçında Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Danimarka "Kopenhagen"ini qəbul edəcək. Bakıdakı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma saat 20:00-da başlanacaq. Qalan 4 oyunun start fiti isə Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də çalınacaq:

    "Sportinq" (Portuqaliya) - "Styaua" (Rumıniya)

    Lissabon, "Joze Alvelade" stadionu

    "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə)

    Sinshaym, "Rayn-Nekkar Arena"

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) - MOİK (Moskva, Rusiya)

    Bern, "Stad de Suiss"

    APOEL (Kipr) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)

    Nikosiya, GSP stadionu

    Daha 5 qarşılaşma ikinci oyun gününə təsadüf edəcək:

    "Napoli" (İtaliya) - "Nitsa" (Fransa)

    Neapol, "San-Paolo" stadionu

    "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sevilya" (İspaniya)

    İstanbul, Fatih Terim stadionu

    "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Maribor" (Sloveniya)

    Beer-Şeva, "Turner" stadionu

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Astana" (Qazaxıstan)

    Qlazqo, "Seltik Park"

    "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Riyeka" (Xorvatiya)

    Pirey, Georgios Karaiskakis stadionu

    Bu görüşlər də saat 22:45-də başlanacaq.

    Qeyd edək ki, cavab oyunları 22-23 avqustda olacaq.

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