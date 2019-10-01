 Yuxarı

Bu gün "Qalatasaray" PSJ-ni qəbul edəcək - AFİŞA

Bu gün "Qalatasaray" PSJ-ni qəbul edəcək

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start veriləcək.

"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan komandalar qarşılaşacaqlar. Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İstanbulda Fransanın PSJ kollektivini qəbul edəcək. Həmçinin "Tottenhem" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya) və "Yuventus" (İtaliya) - "Bayer" (Almaniya) kimi maraqlı matçlar olacaq.

Çempionlar Liqası

II tur

A qrupu

20:55. "Real Madrid" (İspaniya) - "Brügge" (Belçika)

23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - PSJ (Fransa)

Xal durumu: PSJ – 3, "Qalatasaray" - 1, "Brügge" - 1, "Real Madrid" - 0.

B qrup

23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya)

Xal durumu: "Bavariya" - 3, "Olimpiakos" - 1, "Tottenhem" - 1, "Srvena Zvezda" - 0.

C qrupu

20:55. "Atalanta" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)

23:00. "Mançester Siti" - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

Xal durumu: "Dinamo" - 3, "Mançester Siti" - 3, "Atalanta" - 0, "Şaxtyor" - 0.

D qrupu

23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Bayer" (Almaniya)

23:00. "Lokomotiv" (Rusiya) - "Atletiko" (İspaniya)

Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

Bu xəbər həm də başqa dillərdə mövcuddur:

Xəbər lenti

Son xəbərlər



Orphus sistemi