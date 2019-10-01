Bu gün "Qalatasaray" PSJ-ni qəbul edəcək - AFİŞA

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin II turuna start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında yer alan komandalar qarşılaşacaqlar. Türkiyə təmsilçisi "Qalatasaray" İstanbulda Fransanın PSJ kollektivini qəbul edəcək. Həmçinin "Tottenhem" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya) və "Yuventus" (İtaliya) - "Bayer" (Almaniya) kimi maraqlı matçlar olacaq.
Çempionlar Liqası
II tur
A qrupu
20:55. "Real Madrid" (İspaniya) - "Brügge" (Belçika)
23:00. "Qalatasaray" (Türkiyə) - PSJ (Fransa)
Xal durumu: PSJ – 3, "Qalatasaray" - 1, "Brügge" - 1, "Real Madrid" - 0.
B qrup
23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
23:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Bavariya" (Almaniya)
Xal durumu: "Bavariya" - 3, "Olimpiakos" - 1, "Tottenhem" - 1, "Srvena Zvezda" - 0.
C qrupu
20:55. "Atalanta" (İtaliya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
23:00. "Mançester Siti" - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
Xal durumu: "Dinamo" - 3, "Mançester Siti" - 3, "Atalanta" - 0, "Şaxtyor" - 0.
D qrupu
23:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Bayer" (Almaniya)
23:00. "Lokomotiv" (Rusiya) - "Atletiko" (İspaniya)
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi