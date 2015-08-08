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    Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqası start götürür

    Turun ilk oyun günündə 6 görüş baş tutacaq

    Bakı. 8 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqası start götürür. "Report"un məlumatına görə, mövsümün ilk oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq. Turun mərkəzi oyunu "Mançester Yunayted" - "Tottenham" qarşılaşması olacaq.

    Digər 3 qarşılaşma sabah keçiriləcək. İlk tura avqustun 11-də baş tutacaq bir görüşlə yekun vurulacaq.

    8 avqust

    16:45. "Mançester Yunayted" - "Tottenham"

    19:00. "Bornmut" - "Aston Villa"

    19:00. "Everton" - "Utford"

    19:00. "Lester" - "Sanderlend"

    19:00. "Norviç" - "Kristal Palas"

    21:30. "Çelsi" - "Suonsi"

    9 avqust

    17:30. "Arsenal" - "Vest Hem"

    17:30. "Nyukasl Yunayted" - "Soutqempton"

    20:00. "Stok Siti" - "Liverpul"

    11 avqust

    00:00. "Vest Bromviç" - "Mançester Siti"

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