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    Bu gün Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək

    Avropanın bir sıra ölkələrində ümumilikdə 15 matç keçiriləcək

    Bakı. 25 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək. 

    “Report”un məlumatına görə, ilk oyunlar iki gün davam edəcək.

    Ümumilikdə 15 matç keçiriləcək ki, bunlardan biri də Azərbaycan Premyer Liqasının qalibi “Qarabağ”la Moldova çempionu “Şerif” arasında olacaq.

    Bakıda baş tutacaq matçla yanaşı, Avropanın bir sıra ölkələrində maraqlı görüşlər reallaşacaq. Rusiyanın MOİK klubu Yunanıstanda AEK-in qonağı olacağı halda, Türkiyə təmsilçisi “Başakşehir” Belçikada “Brügge” ilə üz-üzə gələcək.

    “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə), “Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya) və “Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç) matçları da böyük maraq doğurur.

    UEFA Çempionlar Liqası

    III təsnifat mərhələsi

    25 iyul

    21:00. “Qarabağ” (Azərbaycan) – “Şerif” (Moldova)

    21:00. “Slaviya” (Praqa, Çexiya) – BATE (Belarus)

    21:00. AEK (Yunanıstan) – MOİK (Moskva, Rusiya)

    21:30. “Styaua” (Rumıniya) – “Viktoriya” (Çexiya)

    22:00. “Kopenhagen” (Danimarka) – “Vardar” (Makedoniya)

    22:45. “Partizan” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)

    26 iyul

    18:00. “Astana” (Qazaxıstan) – “Legiya” (Polşa)

    20:30. “Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Yanq Boyz” (İsveçrə)

    20:45. “Zalsburq” (Avstriya) – “Riyeka” (Xorvatiya)

    21:00. “Hapoel” (Beer Şeva, İsrail) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

    22:00. “Vitorul” (Rumıniya) – APOEL (Kipr)

    22:20. “Maribor” (Sloveniya) – “Hafnarfyordur” (İslandiya)

    22:45. “Seltik” (Şotlandiya) – “Rusenborq” (Norveç)

    22:45. “Nitsa” (Fransa) – “Ayaks” (Hollandiya)

    23:00. “Brügge” (Belçika) – “Başakşehir” (Türkiyə)

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