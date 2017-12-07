Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq

Bakı. 7 dekabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
“Report” xəbər verir ki, sonuncu – VI tur çərçivəsində baş tutacaq 24 matçdan sonra 1/16 finala vəsiqə qazanacaq bütün kollektivlər müəyyənləşəcək.
Artıq 16 komanda - Kiyev "Dinamo”su, "Styaua”, “Arsenal”, "Latsio”, "Zenit”, "Vilyarreal”, "Real Sosyedad", "Milan”, "Atalanta”, "Lion”, "Nitsa", "Partizan”, "Braqa”, "Viktoriya”, "Zalsburq” və "Ostersun” pley-offa yüksəliblər.
Digər 16 vəsiqəyə isə 17 klub - AEK, “Astana”, “Atletik”, “Austriya”, BATE, “Gimaraynş”, “Zarya”, “Başakşehir”, “Köln”, “Konyaspor”, “Kopenhagen”, “Lüdoqorets”, “Marsel”, “Slaviya”, “Srvena Zvezda”, “Şerif” və Moskva “Lokomotiv”i iddialıdır.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
7 dekabr
A qrupu
22:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Astana" (Qazaxıstan)
22:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
Xal durumu: "Vilyarreal" - 11, "Slaviya" - 8, "Astana" - 7, "Makkabi" - 1.
B qrupu
22:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Partizan" (Serbiya)
22:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Skenderbeu" (Albaniya)
Xal durumu: "Dinamo" - 10, "Partizan" - 8, "Skenderbeu" - 5, "Yanq Boyz" - 3.
C qrupu
22:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Braqa" (Portuqaliya)
22:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
Xal durumu: "Braqa" - 10, "Lüdoqorets" - 8, "Başakşehir" - 5, "Hoffenhaym" - 4.
D qrupu
22:00. "Riyeka"(Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya)
22:00. "Austriya" (Avstriya) - AEK (Yunanıstan) -
Xal durumu: "Milan" - 11, AEK - 7, "Austriya" - 4, "Riyeka" - 4.
E qrupu
22:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Lion" (Fransa)
22:00. "Apollon" (Kipr) - "Everton" (İngiltərə)
Xal durumu: "Atalanta" - 11, "Lion" - 11, "Apollon" - 3, "Everton" - 1.
F qrupu
22:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Şerif" (Moldova)
22:00. "Zlin" (Çexiya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
Xal durumu: "Şerif" - 9, "Lokomotiv" - 8, "Kopenhagen" - 6, "Zlin" 2.
G qrupu
00:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
00:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Luqano" (İsveçrə)
Xal durumu: "Styaua" - 10, "Viktoriya" - 9, "Luqano - 6, "Hapoel" - 4.
H qrupu
00:05. "Arsenal" (İngiltərə) - BATE (Belarus)
00:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Köln" (Almaniya)
Xal durumu: "Arsenal" - 10, "Köln" - 6, "Srvena Zvezda" - 6, BATE - 5.
I qrupu
00:05. "Marsel" (Fransa) - "Zalsburq" (Avstriya)
00:05. "Gimaraynş" (Portuqaliya) - "Konyaspor" (Türkiyə)
Xal durumu: "Zalsburq" - 11, "Marsel" - 7, "Konyaspor" - 5. "Gimaraynş" - 4.
J qrupu
00:05. "Herta" (Almaniya) - "Ostersun" (İsveç)
00:05. "Zarya" (Ukrayna) - "Atletik" (İspaniya)
Xal durumu: "Ostersun" - 10, "Atletik" - 8, "Zarya" - 6, "Herta" - 4.
K qrupu
00:05. "Zülte-Varegem" (Belçika) - "Latsio" (İtaliya)
00:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Nitsa" (Fransa)
Xal durumu: "Latsio" - 13, "Nitsa" - 9, "Zülte-Varegem" - 4, "Vitess" - 2.
L qrupu
00:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Zenit" (Rusiya)
00:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Rusenborq" (Norveç)
Xal durumu: "Zenit" - 13, "Real Soseydad" - 12, "Rusenborq" - 4, "Vardar" - 0.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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