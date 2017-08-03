Bu gün Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq

Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq.
“Report” xəbər verir ki, baş tutacaq 27 matçdan sonra pley-offa vəsiqə qazanacaq bütün kollektivlər müəyyənləşəcək.
Avstriyada “Şturm”u məğlub edən (2:1) Türkiyə təmsilçisi “Fənərbağça” yoluna davam etmək baxımından rəqibindən daha şanslıdır. İstanbulluları evdə 0:1 hesablı məğlubiyyət də qane edir.
İsraildə “Bney Yehuda”nı 2 cavabsız qolla üstələyən Rusiya “Zenit”i də böyük ölçüdə tapşırığın öhdəsindən gəlib. Eyni sözləri Rumıniyada “Universtatya”nı tək qolla qalib gələn “Milan”a da şamil etmək olar.
Qeyd edək ki, Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü avqustun 4-də atılacaq.
Avropa Liqası
III təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
2 avqust
20:00. “Syon” (İsveçrə) - “Suduva” (Litva) ?:?
İlk oyun - 0:3
20:00. AEL (Kipr) - “Austriya” (Avstriya) ?:?
İlk oyun - 0:0
3 avqust
19:00. “Dinamo” (Minsk, Belarus) - AEK (Kipr)
İlk oyun - 0:2
19:00. “Şkendiya” (Makedoniya) - “Trakay” (Litva)
İlk oyun - 1:2
20:30. "Odd” (Norveç) - “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)
İlk oyun - 1:2
21:00. "Apollon” (Kipr) - “Aberdin" (Şotlandiya)
İlk oyun - 1:2
21:00. "Sparta” (Çexiya) - “Srvena Zvezda” (Serbiya)
İlk oyun - 0:2
21:00. "Videoton” (Macarıstan) - “Bordo" (Fransa)
İlk oyun - 1:2
21:00. "Qəbələ" (Azərbaycan) - “Panatinaikos" (Yunanıstan)
İlk oyun - 0:1
21:00. “Zenit” (Rusiya) - “Bney Yehuda” (İsrail)
İlk oyun - 2:0
21:00. “Aleksandriya” (Ukrayna) - “Astra” (Rumıniya)
İlk oyun - 0:0
21:30. “Fola” (Lüksemburq) - “Ostersun” (İsveç)
İlk oyun - 0:1
21:30. “Fənərbaxğa” (Türkiyə) - “Şturm” (Avstriya)
İlk oyun - 2:1
21:45. “Lyunqbyu” (Danimarka) - “Krasnodar” (Rusiya)
İlk oyun - 1:2
22:00. “Skenderbeu” (Albaniya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)
İlk oyun - 1:2
22:00. “Maritimu” (Portuqaliya) - “Botev” (Bolqarıstan)
İlk oyun - 0:0
22:00. PAOK (Yunanıstan) - “Olimpik” (Ukrayna)
İlk oyun - 1:1
22:15. “Lex” (Polşa) - “Utrext” (Hollandiya)
İlk oyun - 0:0
22:30. "Midtyulland” (Danimarka) - "Arka” (Polşa)
İlk oyun - 2:3
22:30. "Altax” (Avstriya) - “Gent” (Belçika)
İlk oyun - 1:1
22:30. “Hayduk” (Xorvatiya) - “Brondbü” (Danimarka)
İlk oyun - 0:0
22:45. “Atletik” (İspaniya) - “Dinamo” (Buxarest, Rumıniya)
İlk oyun - 1:1
22:45. "Rujomberok” (Slovakiya) - “Everton” (İngiltərə)
İlk oyun - 0:1
22:45. “Osiyek” (Xorvatiya) - PSV (Hollandiya)
İlk oyun - 1:0
22:45. “Milan” (İtaliya) - “Universtatya” (Krayova, Rumıniya)
İlk oyun - 1:0
22:45. "Ostende” (Belçika) - “Marsel” (Fransa)
İlk oyun - 2:4
23:00. “Panionios” (Yunanıstan) - “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
İlk oyun - 0:1
23:05. "Domjale” (Sloveniya) - “Frayburq” (Almaniya)
İlk oyun - 0:1
00:00. “Braqa” (Portuqaliya) - AİK (İsveç)
İlk oyun - 1:1
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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