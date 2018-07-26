Bu gün Avroliqada II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək

Bakı. 26 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə Avropa Liqasında II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Rusiyada startı veriləcək 46 qarşılaşma İspaniyada tamamlanacaq. Bu yarışda Azərbaycan təmsilçiləri elə I təsnifat mərhələsindəcə mübarizəni dayandırıblar. "Keşlə"ni iki oyunun yekununda yenən "Baltsan" Maltada Slovakiyanın "Slovan" (Bratislava) komandasını qəbul edəcək. "Qəbələ"ni üstələmiş Lüksemburq "Proqres"i Macarıstanda "Honved"in, "Neftçi"ni geridə qoyan Macarıstan "Uypeşt"i isə İspaniyada "Sevilya"nın qonağı olacaq.
"Qarabağ"ın Albaniyanın "Kukesi" komandası ilə Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində keçirdiyi görüşlərdə məğlub olacaq komandaya isə növbəti mərhələdə Gürcüstanın "Torpedo" (Kutaisi) və Farer adalarının "Vikinqur" klublarının duelində uduzacaq tərəf rəqib olacaq.
18:00. "Ufa" (Rusiya) - "Domjale" (Sloveniya)
18:45. "Ventspils" (Latviya) - "Bordo" (Fransa)
19:00. "Spartak" (Yurmala, Latviya) - "La Florita" (San-Marino)
19:00. "Viitorul" (Rumıniya) - "Vitess" (Hollandiya)
19:00. "Tobol" (Qazaxıstan) - "Pünik" (Ermənistan)
19:00. "Kayrat" (Qazaxıstan) - AZ (Alkmar, Hollandiya)
19:30. "Rudar" (Velenje, Sloveniya) - "Styaua" (Rumıniya)
20:00. "Torpedo" (Kutaisi, Gürcüstan) - "Vikinqur" (Farer adaları)
20:00. "Çixura" (Gürcüstan) - "Maribor" (Sloveniya)
20:00. "Hapoel" (Hayfa, İsrail) - Hafnarfyordur" (İslandiya)
20:00. "Baltsan" (Malta) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)
20:30. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Drita" (Kosovo)
20:30. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Hekken" (İsveç)
21:00. APOEL (Kipr) - "Flora" (Tallin, Estoniya)
21:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Valletta" (Malta)
21:00. "Yurqorden" (İsveç) - "Mariupol" (Ukrayna)
21:00. "Honved" (Macarıstan) - "Proqres" (Lüksemburq)
21:00. MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) - Admira Vakker" (Modlinq, Avstriya)
21:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Radniçki Niş" (Serbiya)
21:00. "Jalgiris" (Litva) - "Vaduts" (Lixtenşteyn)
21:00. "Molde" (Norveç) - "Laçi" (Albaniya)
21:20. "Yagelloniya" (Polşa) - "Riu Ave" (Portuqaliya)
21:30. "Şaxtyor" (Soliqorsk, Belarus) - "Lex" (Poznan, Polşa)
21:45. "Dinamo" (Brest, Belarus) - "Atromitos" (Yunanıstan)
21:45. LASK (Avstriya) - "Lilleström" (Norveç)
21:45. "Norşellan" (Danimarka) - AİK (İsveç)
22:00. "Olimpiya" (Lyublyana, Sloveniya) - "Kruzaders" (Şimali İrlandiya)
22:00. "Sutyeska" (Monteneqro) - "Alaşkert" (Ermənistan)
22:00. "Santa Koloma" (Andorra) - "Valür" (İslandiya)
22:00. TNS (Uels) - "Linkoln Red İmps" (Cəbəllütariq)
22:00. "Hayduk" (Split, Xorvatiya) - "Slaviya" (Sofiya, Bolqarıstan)
22:00. "Genk" (Belçika) - "Fola" (Lüksemburq)
22:00. "B36 Torshavn" - "Beşiktaş" (Türkiyə)
22:00. "Qurnik" (Zabje, Polşa) - "Trençin" (Slovakiya)
22:15. "Sankt-Qallen" (İsveçrə) - "Sarpsporq" (Norveç)
22:30. "Jelezniçar" (Bosniya və Herseqovina) - Apollon" (Kipr)
22:30. "Partizan" (Serbiya) - "Trakay" (Litva)
22:30. "Atalanta" (İtaliya) - "Sarayevo" (Bosniya və Herseqovina)
22:45. "Haybernian" (Şotlandiya) - "Asteras" (Yunanıstan)
22:45. "Osiyek" (Xorvatiya) - "Reyncers" (Şotlandiya)
22:45. "Spartak" (Subotitsa, Serbiya) - "Sparta" (Praqa, Çexiya)
22:45. "Dandolk" (İrlandiya) - AEK (Larnaka, Kipr)
22:45. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Börnli" (İngiltərə)
23:00. "Dunayska Streda" (Slovakiya) - "Dinamo" (Minsk, Belarus)
23:00. "Styarnan" (İslandiya) - "Kopenhagen" (Danimarka)
23:45. "Sevilya" (İspaniya) - "Uypeşt" (Macarıstan)
News DepartmentXəbərin müəllifi
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