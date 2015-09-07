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    Bu gün AVRO-2016-nın seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək

    Şotlandiya Almaniyanı, Albaniya Portuqaliyanı qəbul edəcək

    Bakı. 7 sentyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə AVRO-2016-nın seçmə qrup mərhələsində VIII turun növbəti oyunları keçiriləcək. "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 3 qrupda 8 oyun baş tutacaq.

    D qrupunda yer alan son dünya çempionu Almaniya millisi ötən tur Gürcüstana uduzmuş Şotlandiyanın qonağı olacaq. Qonşu ölkə isə İrlandiyanın qonağı olacaq. Türkiyəli referi Cüneyt Çakır F qrupunun Şimali İrlandiya - Macarıstan görüşünü idarə edəcək. İ qrupunda isə Albaniya - Portuqaliya matçı daha çox diqqət mərkəzində olacaq.

    AVRO-2016

    Seçmə qrup mərhələsi, VIII tur

    7 sentyabr

    D qrupu

    23:45. Polşa - Cəbəllütariq

    Baş hakim: Gediminas Majeyka (Litva)

    Varşava, Milli Stadion

    23:45. İrlandiya - Gürcüstan

    Baş hakim: İştvan Vad (Macarıstan)

    Dublin, "Aviva" stadionu

    23:45. Şotlandiya - Almaniya

    Baş hakim: Byörn Kuypers (Hollandiya)

    Qlazqo, "Hempden Park"

    Xal durumu: Almaniya - 16, Polşa - 14, İrlandiya - 12, Şotlandiya - 11, Gürcüstan - 6, Cəbəllütariq - 0.

    F qrupu

    23:45. Finlandiya - Farer adaları

    Baş hakim: Martsin Borski (Polşa)

    Helsinki, Olimpiya stadionu

    23:45. Şimali İrlandiya - Macarıstan

    Referee: Cüneyt Çakır (Türkiyə)

    Belfast, "Vindzor Park"

    23:45. Rumıniya - Yunanıstan

    Baş hakim: Aleksey Kulbakov (Belarus)

    Buxarest, Milli Arena

    Xal durumu: Şimali İrlandiya - 16, Rumıniya - 15, Macarıstan - 12, Finlandiya - 7, Farer adaları - 6, Yunanıstan - 2.

    İ qrupu

    21:00. Ermənistan - Danimarka

    Baş hakim: Sveyn Oddvar Moen (Norveç)

    Yerevan, Vazgen Sarqsyan adına stadion, (ARM)

    23:45. Albaniya - Portuqaliya

    Baş hakim: Yonas Eriksson (İsveç)

    Elbasan, "Elbasan Arena"

    Xal durumu: Portuqaliya - 12 (5 oyuna), Danimarka - 11, Albaniya - 11 (5), Serbiya - 1, Ermənistan - 1. 

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