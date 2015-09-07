Bu gün AVRO-2016-nın seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək

Bakı. 7 sentyabr. REPORT.AZ/ Bu gün futbol üzrə AVRO-2016-nın seçmə qrup mərhələsində VIII turun növbəti oyunları keçiriləcək. "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 3 qrupda 8 oyun baş tutacaq.
D qrupunda yer alan son dünya çempionu Almaniya millisi ötən tur Gürcüstana uduzmuş Şotlandiyanın qonağı olacaq. Qonşu ölkə isə İrlandiyanın qonağı olacaq. Türkiyəli referi Cüneyt Çakır F qrupunun Şimali İrlandiya - Macarıstan görüşünü idarə edəcək. İ qrupunda isə Albaniya - Portuqaliya matçı daha çox diqqət mərkəzində olacaq.
AVRO-2016
Seçmə qrup mərhələsi, VIII tur
7 sentyabr
D qrupu
23:45. Polşa - Cəbəllütariq
Baş hakim: Gediminas Majeyka (Litva)
Varşava, Milli Stadion
23:45. İrlandiya - Gürcüstan
Baş hakim: İştvan Vad (Macarıstan)
Dublin, "Aviva" stadionu
23:45. Şotlandiya - Almaniya
Baş hakim: Byörn Kuypers (Hollandiya)
Qlazqo, "Hempden Park"
Xal durumu: Almaniya - 16, Polşa - 14, İrlandiya - 12, Şotlandiya - 11, Gürcüstan - 6, Cəbəllütariq - 0.
F qrupu
23:45. Finlandiya - Farer adaları
Baş hakim: Martsin Borski (Polşa)
Helsinki, Olimpiya stadionu
23:45. Şimali İrlandiya - Macarıstan
Referee: Cüneyt Çakır (Türkiyə)
Belfast, "Vindzor Park"
23:45. Rumıniya - Yunanıstan
Baş hakim: Aleksey Kulbakov (Belarus)
Buxarest, Milli Arena
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 16, Rumıniya - 15, Macarıstan - 12, Finlandiya - 7, Farer adaları - 6, Yunanıstan - 2.
İ qrupu
21:00. Ermənistan - Danimarka
Baş hakim: Sveyn Oddvar Moen (Norveç)
Yerevan, Vazgen Sarqsyan adına stadion, (ARM)
23:45. Albaniya - Portuqaliya
Baş hakim: Yonas Eriksson (İsveç)
Elbasan, "Elbasan Arena"
Xal durumu: Portuqaliya - 12 (5 oyuna), Danimarka - 11, Albaniya - 11 (5), Serbiya - 1, Ermənistan - 1.
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