 Yuxarı
    Bağlamaq

    “Boka Xuniors”un yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Bakı. 3 yanvar. REPORT.AZ/ Argentinanın “Boka Xuniors” komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" klubun saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Qustavo Alfaroya tapşırılıb. 57 yaşlı argentinalı mütəxəssislə 3 illik müqavilə imzalanıb. O, bu postda Gilyermo Skelottonu əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, Qustavo Alfaro son olaraq ölkəsinin "Urakan" komandasına rəhbərlik edib. 

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi