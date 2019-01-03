“Boka Xuniors”un yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

Bakı. 3 yanvar. REPORT.AZ/ Argentinanın “Boka Xuniors” komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

"Report" klubun saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Qustavo Alfaroya tapşırılıb. 57 yaşlı argentinalı mütəxəssislə 3 illik müqavilə imzalanıb. O, bu postda Gilyermo Skelottonu əvəzləyib.

Qeyd edək ki, Qustavo Alfaro son olaraq ölkəsinin "Urakan" komandasına rəhbərlik edib.