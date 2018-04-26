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    "Boka Xuniors"un hücumçusu oyun zamanı qapı xətti üzərindən qol vura bilməyib - VİDEO

    Bakı. 25 aprel. REPORT.AZ/ Argentinanın "Boka Xuniors" klubunun futbolçusu Ramon Abila "Palmeyras"la Libertadores Kubokunun qrup mərhələsinin ev oyununda əlverişli qol imkanını qaçırıb. 

    "Report"un məlumatına görə, sağ cinahdan ötürmə alan 29 yaşlı hücumçu qapı xəttinin üzərindən topu tora göndərə bilməyib. Halbuki, həmin vaxt qonaq komandanın qolkiperi Jailsonun ona heç bir maneçilik törətmək imkanı olmayıb. 

    Qeyd edək ki, görüş "Palmeyras"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb. 

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