Bərpa olunan Bundesliqa oyunlarından maraqlı məqamlar - VİDEO

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqası koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar iki aylıq fasilədən sonra bərpa olunub.

"Report"un məlumatına görə, XXVI turun mərkəzi görüşündə Dortmund "Borussiya"sı ilə "Şalke" üz-üzə gəlib. "Signal Iduna Park"da keçirilmiş Rur derbisi meydan sahiblərinin böyük hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 4:0. Hesabı 29-cu dəqiqədə Erlinq Holand açıb. Holand Dortmund komandasında yanvarda keçdikdən sonra bütün turnirlərdə 12 oyuna 13 qol vurub. 45 və 63-cü dəqiqələrdə Rafael Gerreyra dubl edib. Daha bir qolun müəllifi isə 48-ci dəqiqədə Torqan Azar olub.

FIFA komandalara hərəyə 5 əvəzetmədən yararlanmaq icazəsi verib. Lakin "Borussiya"da 4 oyunçu dəyişikliyi ilə kifayətlənib. Görüş azarkeşsiz keçsə də, qarşılaşmanın ardından meydan sahibləri boş tribunaları alqışlayıb.

"Borussiya" sonuncu dəfə Rur derbisində 2015-ci ilin noyabrında qalib gəlmişdi - 3:2. "Şalke" üzərində 4 top fərqi ilə darmadağın isə 1966-cı ilin noyabrında gerçəkləşmişdi - 6:2.

Bundesliqa tarində 800-cü qələbəsini qazanan "Borussiya" 26 oyundan 54 xalla 2-ci yeri tutur. "Şalke" isə 37 xalla 8-cidir.

Günün digər matçlarına gəldikdə, baş məşqçisiz "Auqsburq" evdə "Volfsburq"a uduzub - 1:2. Hayko Herrlix görüşü karantin rejimini pozduğu üçün buraxıb.

"Leyptsiq" - "Frayburq" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Texniki zonada adam sayına məhdudiyyət qoyulması üzündən komandaların ehtiyat oyunçuları tribunalara Leyptsiq hava limanından götürülmüş trap vasitəsilə qaldırılıblar.

