Azərbaycan və Uels komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan və Uels milli komandalarının AVRO-2020-nin seçmə oyunu üçün start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Azərbaycan: 12. Emil Balayev, 2. Qara Qarayev (k). 3. Şəhriyar Rəhimov. 4. Bəhlul Mustafazadə 6. Bədavi Hüseynov. 7. Araz Abdullayev. 11. Ramil Şeydayev. 13. Dmitri Nazarov, 18. Anton Krivotsyuk. 20. Riçard Almeyda, 21. Pavel Paşayev
Uels: 1. Ueyn Hennessi, 4. Ben Deyvis, 5. Kris Mefam. 7. Harri Uilson, 11. Qaret Beyl (k), 13. Kiffer Mur, 14. Tayler Roberts, 15. Etan Ampadu, 16. Tom Lokyer, 18. Co Morrell. 20. Daniel Ceyms
Qeyd edək ki, bu gün "Bakcell Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 21:00-da başlayacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi