Azərbaycan və Slovakiya komandalarının start heyətləri açıqlanıb

AVRO-2021-in seçmə mərhələsinin II turunda üz-üzə gələcək 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Azərbaycan: 12. Kamran İbrahimov, 2. Amin Seydiyev, 3. Turan Manafov, 4. Hüseyin Seyliğli, 5. Nihad Tamazov, 6. Hacıağa Hacılı (k), 10. İsmayıl İbrahimli, 11. Şakir Seyidov, 16. Doğukan Öksüz, 17. Fərid Nəbiyev, 21. Barış Ekincier
Slovakiya: 1. Martin Vantruba, 4. Kristian Vallo, 6. Martin Şulek, 7. Mihal Tomiş, 8. Martin Bednar, 10. Kristian Herk (k), 11. Lubomir Tupta, 13. Matey Oravets, 15. David Streles, 19. Peter Kolesar, 21. Branislav Sluka
Qeyd edək ki, bu gün "Dalğa Arena"da keçiriləcək qarşılaşma saat 20:30-da başlayacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi