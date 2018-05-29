Bakı. 29 may. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Azərbaycan və Qırğızıstan yığmalarının yoldaşlıq görüşü üçün heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq matça aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar.
Azərbaycan: 23. Səlahət Ağayev 2. Qara Qarayev 4. Pavel Paşayev 5. Maksim Medvedev (k) 7. Araz Abdullayev 8. Emin Mahmudov 9. Namiq Ələsgərov 11. Ramil Şeydayev 15. Ruslan Abışov 25. Cavid İmamverdiyev 26. Ürfan Abbasov
Ehtiyat oyunçular: 12. Anar Nəzirov 6. Bədavi Hüseynov 10. Ruslan Qurbanov 13. Dimitri Nazarov 17. Rəhman Hacıyev 18. Coşqun Diniyev 19. Amil Yunanov 22. Mahir Mədətov 28. Ufuk Budak 30. Rahil Məmmədov
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
Qırğızıstan: 16. Valeri Kaşuba 3. Tamirlan Kozubayev 5. Kursanbek Şeratov (k) 8. Aziz Sıdıkov 10. Mirlan Murzaev 11. Bekjan Saqınbayev 12. Avazbek Otkeyev 18. Kayrat Jırqalbekuulu 20. Baxtiyar Duyşobekov 21. Farxat Musabekov 23. İslam Şamşiyev
Ehtiyat oyunçular: 1. Kalısbek Akimaliyev 2. Amanbek Manıbekov 6. Şerzot Şakirov 7. Odiljon Abduraxmanov 9. Alimardon Şukurov 13. Kutman Kadırbekov 14. Pavel Sidorenko 15. Murolimjon Axmedov 17.Atai Dzhumashev 19. Roman Levçenko 22. Mustafa Yusupov
Baş məşqçi: Aleksander Krestinin
Qeyd edək ki, oyun saat 20:00-da start götürəcək.
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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