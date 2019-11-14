 Yuxarı

Azərbaycan və Lixtenşteyn yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan və Lixtenşteyn komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Avropa çempionatının seçmə oyununda üz-üzə gələcək Azərbaycan və Lixtenşteynin 21 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar... 

Azərbaycan: 12. Kamran İbrahimov, 3. Turan Manafov, 5. Nihad Tamazov, 6. Hacıağa Hacıyev (kap.), 7. Fərid Nəbiyev, 10. İsmayıl İbrahimli, 11. Şakir Seyidov, 15. Ömər Buludov, 17. Doğukan Öksüz, 18. Hüseyin Seyliğli, 21. Barış Ekincier

Lixtenşteyn: 1. Armando Mayer, 4. Manuel Mikus, 5. Fabian Unterrayner, 6. Simon Lüxinger, 7. Andrin Netser, 8. Noah Frommelt (kap.), 9. Menderes Kaqlar, 10. Noah Frik, 13. Rafael Qrünenfelder, 18. Bencamin Foqt, 20. Roman Spiriq 

Qeyd edək ki, Sumqayıtdakı "Kapital Bank Arena"da keçiriləcək oyun saat 18:00-da başlanacaq.

Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

Tərəfdaşların xəbərləri

Xəbər lenti

Son xəbərlər



Orphus sistemi