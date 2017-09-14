Azərbaycan Premyer Liqasında V turun proqramı açıqlanıb

Bakı. 14 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci turun oyun cədvəli açıqlanıb.
"Report"un Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, "Qarabağ" "Kəpəz"i "Azərsun Arena"da deyil, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda qəbul edəcək.
4 görüşün hamısı Bakıda olacaq. Bütün qarşılaşmalar “CBC Sport” kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
16 sentyabr (şənbə)
“İnter” – “Sumqayıt”
“İnter Arena”, 16:30
“Neftçi” – “Zirə”
“Bakcell Arena”, 19:00
17 sentyabr (bazar)
“Səbail” – “Qəbələ”
“Dalğa Arena”, 21:00
“Qarabağ” – “Kəpəz”
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 18:30
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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