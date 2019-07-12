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Azarkeşlər Konqo Demokratik Respublikasının idman nazirinə hücum ediblər - VİDEO

Azarkeşlər Konqo Demokratik Respublikasının idman nazirinə hücum edib

Konqo Demokratik Respublikasının idman naziri Yuq Nquelondele azarkeşlərin hücumuna məruz qalıb.

“Report” xəbər verir ki, insident ölkənin futbol üzrə yığma komandasının Misirdə keçirilən Afrika Millətlər Kubokunda çıxışını erkən başa vuraraq vətənə qayıtdığı zaman baş verib.

Komandanın yarışdakı çıxışından narazı qalan tərəfdarlar nümayəndə heyətinin üzərinə hücum çəkiblər və Nquelondelenin paltarını cırıblar.

Qeyd edək ki, Konqo DR yığması Afrika Millətlər Kubokunun 1/8 finalında Madaqaskar kollektivinə penalti seriyasında 2:4 hesabı ilə uduzaraq yarışla vidalaşıb.

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