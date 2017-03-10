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    Avropa Liqasının simvolik heyəti açıqlanıb

    Rəmzi 11-liyə Türkiyənin Beşiktaş klubunun hücumçusu Vensan Abubakar da düşüb© UEFA

    Bakı. 10 mart. REPORT.AZ/ Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra simvolik heyət açıqlanıb. 

    "Report"un UEFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, rəmzi "11-liy"ə Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun hücumçusu Vensan Abubakar da düşüb. 25 yaşlı kamerunlu futbolçu Yunanıstanın "Olimpiakos" komandası ilə səfər matçında İstanbul təmsilçisinin bərabərlik (1:1) qolunu vurduğu üçün siyahıda yer alıb.

    Qapıçı: Yan Zommer (“Borussiya” Münhenqladbax)

    Müdafiəçilər: Uqo Mallo (“Selta”), Uroş Spaiç (“Anderlext”), Lüdviq Auqustinsson (“Kopenhagen”)

    Yarımmüdafiəçilər: Alexandro Posuelo, Ruslan Malinovski (hər ikisi “Genk”), Henrik Mxitaryan (“Mançester Yunayted”), Korenten Tolisso (“Lion”)

    Hücumçular: Aleksandr Lyakazett (“Lion”), Vensan Abubakar (“Beşiktaş”), Mbvana Samatta (“Genk”)

    Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları martın 16-da keçiriləcək.

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