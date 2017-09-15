Bakı. 15 sentyabr. REPORT.AZ/ 2017-2018-si illər mövsümü üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, oyun gecəsi 48 komandanın mübarizə apardığı 12 qrupda 24 qarşılaşma baş tutub.
Matçlardan yalnız biri – "Arsenal" – "Köln" oyunu bomba təhlükəsi səbəbindən 1 saat gec başlayıb.
Avropa Liqası, Qrup mərhələsi
A qrupu
"Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – 1:0
"Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) – 3:1
B qrupu
"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya) – 1:1
"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya) – 3:1
C qrupu
"Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) – 0-0
"Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya) 1-2
D qrupu
"Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan) – 1:2
"Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya) – 1:5
E qrupu
"Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa) – 1:1
"Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə) – 3:0
F qrupu
"Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) – 0:0
"Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova) – 0:0
G qrupu
"Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) – 3:0
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə) -2:1
H qrupu
"Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya) – 3:1
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus) – 1:1
İ qrupu
"Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya) – 1:1
"Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə) – 1:0
J qrupu
"Herta" (Almaniya) - "Atletik Bilbao" (İspaniya) – 0:0
"Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç) – 0:2
K qrupu
"Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya) – 2:3
"Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa) – 1:5
L qrupu
"Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç) – 4:0
"Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya) – 0:5
Qeyd edək ki, oyunların başlama saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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