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    Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start verilib

    Matç gecəsi 12 qrupda 24 qarşılaşma baş tutub

    Bakı. 15 sentyabr. REPORT.AZ/ 2017-2018-si illər mövsümü üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, oyun gecəsi 48 komandanın mübarizə apardığı 12 qrupda 24 qarşılaşma baş tutub.

    Matçlardan yalnız biri – "Arsenal" – "Köln" oyunu bomba təhlükəsi səbəbindən 1 saat gec başlayıb.

    Avropa Liqası, Qrup mərhələsi

    A qrupu

    "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) – 1:0

    "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan) – 3:1

    B qrupu

    "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya) – 1:1

    "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya) – 3:1

    C qrupu

    "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) – 0-0

    "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya) 1-2

    D qrupu

    "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan) – 1:2

    "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya) – 1:5

    E qrupu

    "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa) – 1:1

    "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə) – 3:0

    F qrupu

    "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) – 0:0

    "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova) – 0:0

    G qrupu

    "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) – 3:0

    "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə) -2:1

    H qrupu

    "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya) – 3:1

    "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus) – 1:1

    İ qrupu

    "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya) – 1:1

    "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə) – 1:0

    J qrupu

    "Herta" (Almaniya) - "Atletik Bilbao" (İspaniya) – 0:0

    "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç) – 0:2

    K qrupu

    "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya) – 2:3

    "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa) – 1:5

    L qrupu

    "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç) – 4:0

    "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya) – 0:5

    Qeyd edək ki, oyunların başlama saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.

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