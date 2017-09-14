Bakı. 14 sentyabr. REPORT.AZ/ Bu gün 2017-2018-si illər mövsümü üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində mübarizəyə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, 12 qrupda yer alan 48 komanda arasında Türkiyənin 2 təmsilçisi də var.
Onlardan "Başakşehir" Bolqarıstan "Lüdoqorets"ini qəbul edəcək. "Konyaspor" isə Fransada "Marsel"in qonağı olacaq. Postsovet məkanından isə Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) və "Zenit", Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) və "Zarya" (Luqansk), Belarusun BATE, Moldovanın "Şerif", Qazaxıstanın "Astana" komandaları qrupa düşüb. "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında mübarizədən kənarlaşdırdığı "Şerif" Çexiya "Zlin"inə qonaq olacaq, Danimarka "Kopenhagen"i isə məhz "Lokomotiv"i qəbul edəcək.
Azərbaycan isə son 4 mövsümdə ilk dəfə Avroliqanın qrup mərhələsində təmsil olunmayacaq.
A qrupu
21:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Astana" (Qazaxıstan)
B qrupu
21:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Partizan" (Serbiya)
21:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Skenderbeu" (Albaniya)
C qrupu
21:00. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
21:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Braqa" (Portuqaliya)
D qrupu
21:00. "Riyeka" (Xorvatiya) - AEK (Afina Yunanıstan)
21:00. "Austriya" (Avstriya) - "Milan" (İtaliya)
E qrupu
21:00. "Apollon" (Kipr) - "Lion" (Fransa)
21:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Everton" (İngiltərə)
F qrupu
21:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
21:00. "Zlin" (Çexiya) - "Şerif" (Moldova)
G qrupu
23:05. "Styaua" (Rumıniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
23:05. "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - "Luqano" (İsveçrə)
H qrupu
23:05. "Arsenal" (İngiltərə) - "Köln" (Almaniya)
23:05. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - BATE (Belarus)
İ qrupu
23:05. "Setubal" (Portuqaliya) - "Zalsburq" (Avstriya)
23:05. "Marsel" (Fransa) - "Konyaspor" (Türkiyə)
J qrupu
23:05. "Herta" (Almaniya) - "Atletik" (Yunanıstan)
23:05. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "Ostersun" (İsveç)
K qrupu
23:05. "Vitess" (Hollandiya) - "Latsio" (İtaliya)
23:05. "Sulte Varegem" (Belçika) - "Nitsa" (Fransa)
L qrupu
23:05. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Rusenborq" (Norveç)
23:05. "Vardar" (Makedoniya) - "Zenit" (Rusiya)
Qeyd edək ki, oyunların başlama saatları Bakı vaxtı ilə göstərilib.
News DepartmentXəbərin müəllifi
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