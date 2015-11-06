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    Avropa Liqasının qrup mərhələsində IV tur oyunlarının nəticələri məlum olub

    Qruplarda ümumilikdə 24 matç oynanılıb

    Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ Noyabrın 5-də futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində dördüncü turun növbəti oyunları keçirilib.

    Qruplarda ümumilikdə 24 matç oynanılıb. Görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:

    “A”

    “Ayaks” – “Fənərbaxça” - 0:0

    “Seltik” – “Molde” - 1:2

    “B”

    “Rubin” – “Liverpul” - 0:1

    “Sion” – “Bordo” - 1:1

    “C”

    “Borussiya” Dortmund – “Qəbələ” - 4:0

    “Krasnodar” – PAOK - 2:1

    “D”

    “Brügge” – “Legiya” - 1:0

    “Napoli” – “Midtyulland” - 5:0

    “E”

    “Viktoriya Pljen” – “Rapid” Vyana - 1:2

    “Dinamo” Minsk – “Vilyarreal” - 1:2

    “F”

    “Qroningen” – “Liberets” - 0:1

    “Marsel” – “Braqa” - 1:0

    “G”

    “Rusenborq” – “Latsio”- 0:2

    "Sent-Etyenn” – “Dnepr”- 3:0

    “H”

    “Beşiktaş” – “Lokomotiv” - 1:1

    “Skenderbeu” – “Sportinq” - 3:0

    “İ”

    “Belenenseş” – “Bazel” - 0:2

    “Lex” – “Fiorentina” - 0:2

    “J”

    “Qarabağ” – “Monako” - 1:1

    “Tottenhem” – “Anderlext” - 2:1

    “K”

    “Asteras” – APOEL - 2:0

    “Sparta” – “Şalke” - 1:1

    “L”

    “Atletik” – “Partizan” - 5:1

    “Auqsburq” – “Alkmar” - 4:1

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