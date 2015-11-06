Avropa Liqasının qrup mərhələsində IV tur oyunlarının nəticələri məlum olub

Bakı. 6 noyabr. REPORT.AZ/ Noyabrın 5-də futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində dördüncü turun növbəti oyunları keçirilib.
Qruplarda ümumilikdə 24 matç oynanılıb. Görüşlərdə aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb:
“A”
“Ayaks” – “Fənərbaxça” - 0:0
“Seltik” – “Molde” - 1:2
“B”
“Rubin” – “Liverpul” - 0:1
“Sion” – “Bordo” - 1:1
“C”
“Borussiya” Dortmund – “Qəbələ” - 4:0
“Krasnodar” – PAOK - 2:1
“D”
“Brügge” – “Legiya” - 1:0
“Napoli” – “Midtyulland” - 5:0
“E”
“Viktoriya Pljen” – “Rapid” Vyana - 1:2
“Dinamo” Minsk – “Vilyarreal” - 1:2
“F”
“Qroningen” – “Liberets” - 0:1
“Marsel” – “Braqa” - 1:0
“G”
“Rusenborq” – “Latsio”- 0:2
"Sent-Etyenn” – “Dnepr”- 3:0
“H”
“Beşiktaş” – “Lokomotiv” - 1:1
“Skenderbeu” – “Sportinq” - 3:0
“İ”
“Belenenseş” – “Bazel” - 0:2
“Lex” – “Fiorentina” - 0:2
“J”
“Qarabağ” – “Monako” - 1:1
“Tottenhem” – “Anderlext” - 2:1
“K”
“Asteras” – APOEL - 2:0
“Sparta” – “Şalke” - 1:1
“L”
“Atletik” – “Partizan” - 5:1
“Auqsburq” – “Alkmar” - 4:1
News DepartmentXəbərin müəllifi
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