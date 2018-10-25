Bakı. 25 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, E qrupunda yer alan "Qarabağ" Bakı Olimpiya Stadionunda Ukrayna "Vorskla"sı ilə üz-üzə gələcək. Ağdam təmsilçisinin qrupdakı rəqibi Portuqaliya "Sportinq"i evdə İngiltərə "Arsenal"ı ilə qarşılaşacaq.
Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Riçard Almeydanın çıxış etdiyi "Astana" klubu səfərdə Çexiya "Yablonets"i ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Beşiktaş" doğma meydanda Belçika "Genk"i, "Fənərbağça" isə səfərdə eyni ölkənin digər təmsilçisi "Anderlext" ilə qarşılaşacaq.
Türkiyə Kubokunun qalibi kimi Avropa Liqasında iştirak edən "Akhisarspor" İspaniya "Sevilya"sının qonağı olacaq.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
25 oktyabr
A qrupu
20:55. AEK (Larnaka, Kipr) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)
20:55. "Sürix" (İsveçrə) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)
Xal durumu: "Bayer" - 6, "Sürix" - 6, AEK - 0, "Lüdoqorets" - 0.
B qrupu
20:55. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Seltik" (Şotlandiya)
20:55. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç)
Xal durumu: "Zaltsburq" - 6, "Seltik" - 3, "Leyptsiq" - 3, "Rusenborq" - 0.
C qrupu
20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
20:55. "Zenit" (Rusiya) - "Bordo" (Fransa)
Xal durumu: "Kopenhagen" - 4, "Zenit" - 4, "Slaviya" - 3, "Bordo" - 0
D qrupu
20:55. "Anderlext" (Belçika) - "Fənərbağça" (Türkiyə)
20:55. "Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Spartak" - 3, "Fənərbağça" - 3, "Anderlext" - 0.
E qrupu
20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Vorskla" (Poltava, Ukrayna)
20:55. "Sportinq" (Lissabon, Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)
Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Sportinq" - 6, "Vorskla" - 0, "Qarabağ" - 0.
F qrupu
20:55. "Milan" (İtaliya) - "Betis" (İspaniya)
20:55. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
Xal durumu: "Milan" - 6, "Betis" - 4, "Olimpiakos" - 1, "Düdelanj" - 0.
G qrupu
23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya)
23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Rapid" (Vyana, Avstriya)
Xal durumu: "Reyncers" - 4, "Rapid" - 3, "Vilyarreal" - 2, "Spartak" - 1.
H qrupu
23:00. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Apollon" (Kipr)
23:00. "Marsel" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya)
Xal durumu: "Ayntraxt" - 6, "Latsio" - 3, "Apollon" - 1, "Marsel" - 1.
I qrupu
23:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Genk" (Belçika)
23:00. "Sarpsporq" (Norveç) - "Malmö" (İsveç)
Xal durumu: "Beşiktaş" - 3, "Genk" - 3, "Malmö" - 3, "Sarpsporq" - 3.
J qrupu
23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Akhisarspor" (Türkiyə)
23:00. "Standard" (Lyej, Belçika) - "Krasnodar" (Rusiya)
Xal durumu: "Krasnodar" - 6, "Standard" - 3, "Sevilya" - 3, "Akhisar" - 0.
K qrupu
23:00. "Yablonets" (Çexiya) - "Astana" (Qazaxıstan)
23:00. "Renn" (Fransa) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
Xal durumu: "Astana" - 4, "Renn" - 3, "Dinamo" - 2, "Yablonets" - 1
L qrupu
23:00. Çelsi" (İngiltərə) - BATE (Belarus)
23:00. PAOK (Yunanıstan) - "Videoton" (Macarıstan)
Xal durumu: "Çelsi" - 6. BATE - 3, PAOK - 3, "Videoton" - 0.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi