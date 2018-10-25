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    Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək

    Bakı. 25 oktyabr. REPORT.AZ/ Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, E qrupunda yer alan "Qarabağ" Bakı Olimpiya Stadionunda Ukrayna "Vorskla"sı ilə üz-üzə gələcək. Ağdam təmsilçisinin qrupdakı rəqibi Portuqaliya "Sportinq"i evdə İngiltərə "Arsenal"ı ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Riçard Almeydanın çıxış etdiyi "Astana" klubu səfərdə Çexiya "Yablonets"i ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Beşiktaş" doğma meydanda Belçika "Genk"i, "Fənərbağça" isə səfərdə eyni ölkənin digər təmsilçisi "Anderlext" ilə qarşılaşacaq.

    Türkiyə Kubokunun qalibi kimi Avropa Liqasında iştirak edən "Akhisarspor" İspaniya "Sevilya"sının qonağı olacaq.

    Avropa Liqası

    Qrup mərhələsi, III tur

    25 oktyabr

    A qrupu

    20:55. AEK (Larnaka, Kipr) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)

    20:55. "Sürix" (İsveçrə) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)

    Xal durumu: "Bayer" - 6, "Sürix" - 6, AEK - 0, "Lüdoqorets" - 0.

    B qrupu

    20:55. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Seltik" (Şotlandiya)

    20:55. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Rusenborq" (Norveç)

    Xal durumu: "Zaltsburq" - 6, "Seltik" - 3, "Leyptsiq" - 3, "Rusenborq" - 0.

    C qrupu

    20:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)

    20:55. "Zenit" (Rusiya) - "Bordo" (Fransa)

    Xal durumu: "Kopenhagen" - 4, "Zenit" - 4, "Slaviya" - 3, "Bordo" - 0

    D qrupu

    20:55. "Anderlext" (Belçika) - "Fənərbağça" (Türkiyə)

    20:55. "Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

    Xal durumu: "Dinamo" - 6, "Spartak" - 3, "Fənərbağça" - 3, "Anderlext" - 0.

    E qrupu

    20:55. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Vorskla" (Poltava, Ukrayna)

    20:55. "Sportinq" (Lissabon, Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    Xal durumu: "Arsenal" - 6, "Sportinq" - 6, "Vorskla" - 0, "Qarabağ" - 0.

    F qrupu

    20:55. "Milan" (İtaliya) - "Betis" (İspaniya)

    20:55. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    Xal durumu: "Milan" - 6, "Betis" - 4, "Olimpiakos" - 1, "Düdelanj" - 0.

    G qrupu

    23:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya)

    23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Rapid" (Vyana, Avstriya)

    Xal durumu: "Reyncers" - 4, "Rapid" - 3, "Vilyarreal" - 2, "Spartak" - 1.

    H qrupu

    23:00. "Ayntraxt" (Almaniya) - "Apollon" (Kipr)

    23:00. "Marsel" (Fransa) - "Latsio" (İtaliya)

    Xal durumu: "Ayntraxt" - 6, "Latsio" - 3, "Apollon" - 1, "Marsel" - 1.

    I qrupu

    23:00. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Genk" (Belçika)

    23:00. "Sarpsporq" (Norveç) - "Malmö" (İsveç)

    Xal durumu: "Beşiktaş" - 3, "Genk" - 3, "Malmö" - 3, "Sarpsporq" - 3.

    J qrupu

    23:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Akhisarspor" (Türkiyə)

    23:00. "Standard" (Lyej, Belçika) - "Krasnodar" (Rusiya)

    Xal durumu: "Krasnodar" - 6, "Standard" - 3, "Sevilya" - 3, "Akhisar" - 0.

    K qrupu

    23:00. "Yablonets" (Çexiya) - "Astana" (Qazaxıstan)

    23:00. "Renn" (Fransa) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

    Xal durumu: "Astana" - 4, "Renn" - 3, "Dinamo" - 2, "Yablonets" - 1

    L qrupu

    23:00. Çelsi" (İngiltərə) - BATE (Belarus)

    23:00. PAOK (Yunanıstan) - "Videoton" (Macarıstan)

    Xal durumu: "Çelsi" - 6. BATE - 3, PAOK - 3, "Videoton" - 0. 

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