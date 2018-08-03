Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

Bakı. 3 avqust. REPORT.AZ/ UEFA Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin bütün cütlükləri müəyyənləşib.
“Report” xəbər verir ki, avrokubokların II raundunun cavab matçlarından sonra bütün komandaların rəqibləri bəlli olub.
Liqa yolunda yer alan Türkiyənin “Beşiktaş” və “Başakşehir” kollektivləri müvafiq olaraq, LASK (Avstriya) və “Bernli” (İngiltərə) ilə qarşılaşacaqlar.
Qeyd edək ki, ilk matçlar avqustun 9-da, cavab görüşləri isə bir həftə sonra keçiriləcək.
Liqa yolu
“Dinamo” (Minsk, Belarus) – “Zenit” (Rusiya)
UFA (Rusiya) – “Proqres” (Lüksemburq)
“Vitess” (Hollandiya) – “Bazel” (İsveçrə)
“Zarya” (Ukrayna) – “Braqa” (Portuqaliya)
“Mariupol” (Ukrayna) – “Bordo” (Fransa)
“Siqma” (Çexiya) – “Kayrat” (Qazaxıstan)
“Başakşehir” (Türkiyə) – “Bernli” (İngiltərə)
“Sevilya” (İspaniya) – “Jalgiris” (Litva)
“Leyptsiq” (Almaniya) – “Universitatya” (Rumıniya)
“Hapoel” (Hayfa, İsrail) – “Atalanta” (İtaliya)
“Pyunik” (Ermənistan) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
“Hibernian” (Şotlandiya) – Mölde (Norveç)
“Şturm” (Avsriya) – AEK (Kipr)
“Trençin” (Slovakiya) – “Feyenoord” (Hollandiya)
“Beşiktaş” (Türkiyə) – LASK (Avstriya)
“Apollon” (Kipr) – “Dinamo” (Brest, Belarus)
“Yagelloniya” (Polşa) – “Gent” (Belçika)
“Spartak” (Serbiya) – “Bröndbü” (Danimarka)
“Genk” (Belçika) – “Lex” (Polşa)
“Olimpiakos” (Yunanıstan) – Lütsern (İsveçrə)
“Sarsporq” (Norveç) – “Rieka” (Xorvatiya)
“Reyncers” (“Şotlandiya”) – “Maribor” (Sloveniya)
“Norşellann” (Danimarka) – “Partizan” (Serbiya)
“Slovan” (Slovakiya) – “Rapid” (Avstriya)
“Hayduk” (Xorvatiya) – “Styaua” (Rumıniya)
MOİK (Bolqarıstan) – “Kopenhagen” (Danimarka)
Çempionlar yolu
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) – “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)
“Legiya” (Polşa) – “Düdelanj” (Lüksemburq)
“Alaşkert” (Ermənistan) – ÇFR (Rumıniya)
“Olimpiya” (Sloveniya) – HİK (Finlandiya)
“Şerif” (Moldova) – “Valyur” (İslandiya)
“Kork Siti” (İrlandiya) – “Rusenborq” (Norveç)
“Spartak” (Latviya) – “Suduva” (Litva)
TNS (Uels) – Müdtyullann (Danimarka)
“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail) – APOEL (Kipr)
“Torpedo” (Gürcüstan) – “Kukesi” (Albaniya)
Şamo QuliyevXəbərin müəllifi
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