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    Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək

    Qitənin müxtəlif bölgələrində ümumilikdə 32 matç baş tutacaq

    Bakı. 13 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.

    “Report”un məlumatına görə, qitənin müxtəlif bölgələrində ümumilikdə 32 matç oynanılacaq.

    Azərbaycan klublarından “Qəbələ” Polşa təmsilçisi “Yagelloniya”nı qəbul edəcəyi halda, “Zirə” Rumıniyada “Astra”nın qonağı olacaq.

    Türkiyənin “Qalatasaray” komandası isə İsveçdə “Ostersund"la üz-üzə gələcək.

    Avropa Liqası

    II təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

    13 iyul

    18:00. “İrtış” (Qazaxıstan) – “Srvena Zvezda” (Serbiya)

    18:45. “Kayrat” (Qazaxıstan) - “Skenderbeu” (Albaniya)

    19:00. “Makkabi” (Tel-Əviv, İsrail) - “Reykyavik” (İslandiya)

    20:00. “Şkendiya” (Makedoniya) - HİK (Finlandiya)

    20:00. “Rujomberok” (Slovakiya) - “Brann” (Norveç)

    20:00. “Rabotniçki” (Makedoniya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)

    20:15. “Nımme Kalyu” (Estoniya) - “Videoton” (Macarıstan)

    20:30. “Altax” (Avstriya) - “Dinamo” (Brest, Belarus)

    20:30. “Brondbü” (Danimarka) - “Vaasa” (Finlandiya)

    20:45. “Liepaya” (Latviya) - “Suduva” (Litva)

    21:00. “Vaduts” (Lixtenşteyn) - “Odd” (Norveç)

    21:00. “Ostersun” (İsveç) - “Qalatasaray” (Türkiyə)

    21:00. “Qəbələ” (Azərbaycan) - “Yagelloniya” (Polşa)

    21:00. “Hoqesund” (Norveç) - “Lex” (Polşa)

    21:00. “Apollon” (Kipr) - “Zarya” (Moldova)

    21:30. “Valletta” (Malta) - “Utrext” (Hollandiya)

    21:30. “Astra” (Rumıniya) - “Zirə” (Azərbaycan)

    21:45. “Proqres” (Lüksemburq) - AEL (Kipr)

    22:00. “Norçepinq” (İsveç) - “Trakay” (Litva)

    22:00. “Beytar” (İsrail) - “Botev” (Bolqarıstan)

    22:15. “Slovan” (Slovakiya) - “Lyunqbyu” (Danimarka)

    22:30. “Trençin” (Slovakiya) - “Bney Yehuda” (İsrail)

    22:30. “Şturm” (Avstriya) - “Mladost” (Monteneqro)

    22:30. “Hayduk” (Xorvatiya) - “Levski” (Bolqarıstan)

    22:45. “Osiyek” (Xorvatiya) - “Lütsern” (İsveçrə)

    22:45. “Aberdin” (Şotlandiya) - “Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina)

    22:45. “Kork Siti” (İrlandiya) - AEK (Kipr)

    22:45. “Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina) - AİK (İsveç)

    23:00. “Ferensvaroş” (Macarıstan) - “Midtyulland” (Danimarka)

    23:00. “Panionios” (Yunanıstan) - “Qoritsa” (Sloveniya)

    23:00. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)

    00:00. “Valyur” (İslandiya) - “Domjale” (Sloveniya)

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